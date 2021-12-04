أوميكرون يواصل انتشاره في العالم.. منظمة الصحة تقلل المخاوف وخبر غير سار للمتعافين من كورونا

دراسة جديدة أفادت بأن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بكورونا يبدو أن لديهم حماية أقل من عودة الإصابة بالفيروس مع المتحور "أوميكرون" مقارنة بالمتحورات السابقة.

واصل "أوميكرون" (Omicron) -المتحور الجديد لفيروس كورونا- انتشاره في العالم معيدا فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تخلت عنها بعض الدول مؤخرا مع توسع تلقي التطعيمات فيها.

وفي حين قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتلق "أي معلومات" بخصوص وفيات محتملة جراء أوميكرون رغم سرعة انتشاره حيث وصل إلى 38 دولة حتى الآن، حملت دراسة خبرا غير سار للمتعافين من الإصابة بالفيروس ومدى فعالية المناعة التي اكتسبوها أمام المتحور الجديد.

ففي إنجلترا، زاد عدد الإصابات بعدوى متحور كورونا الجديد أوميكرون بأكثر من الضعف.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي -مساء أمس الجمعة- اكتشاف 75 إصابة أخرى بأوميكرون، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المعروفة في إنجلترا إلى 104 حالات.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل عدد الإصابات بالمتحور الجديد في أسكتلندا إلى 29 حالة، أي إلى أكثر من ضعف عدد الحالات التي كانت معروفة حتى الآن، فضلا عن تسجيل حالة واحدة في ويلز، بينما لم تثبت الإصابة بالمتحور في أيرلندا الشمالية حتى الآن.





وقالت رئيسة الوكالة جيني هاريس إن هناك حالات ليست لها علاقة بالرحلات القادمة من الخارج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على انتقال المتحور محليا.

وعادت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في بريطانيا -مساء أمس الجمعة- إلى الارتفاع فوق مستوى الـ50 ألف حالة يوميا، وذلك لأول مرة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي.

إصابات متزايدة

أما في فرنسا، فارتفع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون إلى 12 حالة، حسب أحدث تقرير للسلطات الصحية مساء أمس الجمعة.

وقالت وكالة الصحة العامة -المكلفة بمراقبة تطور الجائحة على وجه الخصوص- على موقعها الإلكتروني إنه أبلغ مساء أمس عن 3 إصابات مؤكدة جديدة بالمتحور أوميكرون في فرنسا. وبذلك يرتفع عدد الذين تأكدت إصابتهم بالمتحور الجديد في البلاد إلى 12 شخصا.

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس -أول أمس الخميس- أن "الموجة الخامسة من الجائحة قوية"، مشددا على أن "الوضع مقلق". وقال إن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الاثنين المقبل للبحث في "إذا ما كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".

من جهته، عاود معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا الارتفاع في ألمانيا، حيث أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام بلغ اليوم 442.7 إصابة، مقابل 442.1 إصابة أمس الجمعة.





وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 64 ألفا و510 حالات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ودعت المستشارة الألمانية -المنتهية ولايتها- أنجيلا ميركل إلى التضامن في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وحثت المواطنين مجددا على تلقي التطعيم.

وقالت ميركل في آخر رسالة أسبوعية لها عبر الفيديو اليوم السبت: "نحن في وضع خطير للغاية في خضم هذه الموجة الرابعة من الجائحة، وفي بعض أجزاء بلدنا لا يمكن وصف الوضع إلا بأنه مأساوي". وحثت ميركل المواطنين على التعامل مع "الفيروس الغادر على محمل الجد".

تشديد قيود

من جهتها، قررت الحكومة البلجيكية أمس الجمعة تشديد القيود في البلاد، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تشدد فيها الحكومة الإجراءات خلال 3 أسابيع، وسط ارتفاع عدد الإصابات ودخول المستشفيات في أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو -في مؤتمر صحفي- إن بلاده سجلت أعلى محصلة إصابات بفيروس كورونا في أوروبا، "ولهذا السبب، قررنا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة"، وأشار دي كرو إلى أن جزءا كبيرا من التدابير الجديدة يتعلق بالتعليم وأطفال المدارس.

وبموجب القرارات الجديدة، تم فرض إلزامية ارتداء الكمامات على الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات عندما يكونون في الأماكن العامة، بما في ذلك الفصول الدراسية.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي أن عطلة عيد الميلاد ستبدأ في المدارس التمهيدية والابتدائية مبكرا، وذلك اعتبارا من 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين سيحصل المعلمون على جرعات معززة.

البؤرة الأولى

أما في جنوب أفريقيا -البؤرة الأولى التي تم الإعلان عن كشف أول إصابة بأوميكرون فيها- فأظهرت الأرقام الرسمية أمس الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 تجاوز 3 ملايين، مع ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد بسبب المتحور الجديد.

وكان عالم الأوبئة الجنوب أفريقي البارز، سالم عبد الكريم، قد توقع هذا الأسبوع أن تشهد الإصابات اليومية في هذا البلد الأكثر تضررا في القارة الأفريقية زيادة إلى أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 10 آلاف إصابة.

عشرات الدول أعادت تشديد القيود لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون (غيتي)

وسُجل أمس الجمعة أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة. وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية الذي تديره الحكومة في تحديثه اليومي إن نسبة الزيادة "تبلغ 24.3%".

ويُعزى الارتفاع الحاد في الإصابات إلى المتحور أوميكرون الجديد الذي رصده علماء جنوب أفريقيا للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لا وفيات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة أنها لم تتلق أي معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا، وفق ما أعلن متحدث باسمها في جنيف.

وقال كريستيان ليندماير -خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف- "لم أطلع على أي معلومات تفيد حدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون".

وأضاف أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحور الجديد "سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا تكون هناك وفيات".





ورصد المتحور الجديد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مقلق"، لأول مرة في جنوب أفريقيا ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد منظمة الصحة العالمية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجلت إصابات بأوميكرون في 38 دولة في جميع القارات.

ورغم أن الإصابات الأولى خارج أفريقيا الجنوبية مرتبطة بشكل عام بأشخاص سافروا إلى دول المنطقة، فإن حالات أولى لانتقال العدوى محليا بصدد الظهور في الولايات المتحدة وأستراليا، على سبيل المثال.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالًا "مرتفعًا" أن "ينتشر أوميكرون عالميا"، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حوله، مثل شدة العدوى وفعالية اللقاحات الموجودة ضده وشدة الأعراض التي يسببها.

دراسة

ذكرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بكورونا يبدو أن لديهم حماية أقل من عودة الإصابة بالفيروس مع المتحور أوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة.

وبدأت مجموعة من العلماء الجنوب أفريقيين في دراسة خطر عودة الإصابة بكوفيد-19 مع ظهور متحور أوميكرون في البلاد.

وبعد دراسة بيانات عودة الإصابة التي تسببت فيها متحورات بيتا ودلتا وأوميكرون، وجد العلماء أن الإصابات السابقة ربما لا تحمي من أوميكرون كما كانت تحمي من الإصابة بالمتحورين السابقين، بيتا ودلتا.

وقال مؤلفو الدراسة "الدليل على مستوى السكان يشير إلى أن متحور أوميكرون مرتبط بقدرة كبيرة على تجنب المناعة من إصابة سابقة".

وأضافوا "في المقابل، لا يوجد دليل وبائي -على مستوى السكان- على حدوث إفلات من المناعة مرتبط بمتحوري بيتا أو دلتا".