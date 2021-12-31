طهران أكدت فشل المحاولة.. فرنسا تدين إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء

دانت فرنسا إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء واعتبرته أمرا "مؤسفا" في ظل المحادثات النووية، فيما أكد مسؤول إيراني فشل المحاولة.

وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان لها- إن البرنامج الصاروخي الإيراني يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، بما في ذلك لجيران إيران ولفرنسا.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن تقارب التكنولوجيا المستخدمة في عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية والباليستية يؤكد التقدم المقلق لطهران في برنامج الصواريخ الباليستية.

وقالت إيران أمس الخميس إنها استخدمت صاروخا من صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية لإرسال 3 أجهزة بحثية إلى الفضاء.

لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الإيرانية أكد اليوم الجمعة -في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي- أن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء أخفق في وضع 3 أجهزة بحثية في المدار لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة.

وأوضح المسؤول الإيراني -في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي ونشر على الموقع الإلكتروني- "من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية). نحن وصلنا إلى 7350".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أمس الخميس أن واشنطن على علم بالتقارير حول عملية الإطلاق، مضيفة أن مثل هذه الخطوات تمثل تحديا لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال دبلوماسي ألماني إن هذا الإطلاق يمكن استخدامه في اختبار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية التي يمكن من حيث المبدأ استخدامها في إطلاق أسلحة نووية.

وتنفي طهران أن تكون عمليات الإطلاق الفضائي غطاء لتطوير صواريخ باليستية.

وأطال اتفاق 2015 المدة الزمنية التي تحتاجها إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت فعل ذلك، إلى عام على الأقل ارتفاعا من مدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر تقريبا، وذلك في مقابل رفع العقوبات.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة في جولة ثامنة، بين إيران والولايات المتحدة حول اتفاق 2015 الاثنين الماضي، وذلك بهدف إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق بعد انسحابها منه في 2018 ومعاودة فرضها عقوبات على إيران.