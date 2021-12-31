السلطات المصرية تخلي سبيل علا القرضاوي

أفاد مصدر مسؤول بأن السلطات المصرية أخلت سبيل علا القرضاوي، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية) عن المصدر المسؤول قوله إنه "تم إخلاء سبيل علا القرضاوي بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات".

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت علا القرضاوي وزوجها حسام خلف عام 2017 بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وجددت حبسها بشكل دوري.

وفي العام 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة إطلاق سراحها لكن النيابة العامة جددت حبسها بعد ساعات فقط على ذمة قضية أخرى.