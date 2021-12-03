كورونا.. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أوميكرون شديد العدوى وشركة بيونتك تتفاءل بفعالية لقاحها

أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن تقييم خطورته يحتاج إلى بعض الوقت. وبينما يتسارع انتشار الفيروس في العالم، تفاءلت شركة بيونتك بقدرتها على تعديل لقاحها لمكافحته سريعا.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن تقييم المتحور أوميكرون سيستغرق بعض الوقت، لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه شديد العدوى والانتشار لأن الإصابات بجنوب أفريقيا -حيث ظهر أول مرة- تتضاعف.

وأضافت المنظمة أن العلماء يعملون على تطوير لقاح لكل متحورات كورونا، فذلك هو الحل الأفضل.

وحثت منظمة الصحة العالمية دول آسيا والمحيط الهادي على تعزيز قدرات الرعاية الصحية، وتطعيم شعوبها بالكامل استعدادا لزيادة حالات العدوى.

تعقيم مطار طوكيو لاحتواء الفيروس (الأوروبية)

انتشار عالمي

وبدوره، قال كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الأسترالية بول كيلي للصحفيين "أظن أن أوميكرون سيكون في الأشهر (القليلة المقبلة) الفيروس الجديد في العالم".

وأضاف كيلي أنه لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أن أوميكرون أكثر خطورة من سلالة دلتا التي اجتاحت العالم في وقت سابق هذا العام.

ويأتي ذلك مع إعلان أستراليا اليوم الجمعة أنها رصدت أول إصابة بأوميكرون لدى طالب لم يسافر إلى الخارج، وذلك يشير إلى أن المتحور بدأ الانتشار في الأراضي الأسترالية.

وتواجه ألمانيا موجة شديدة من تفشي كورونا، فقد قال وزير الصحة ينس شبان إن أكثر من 1% من السكان مصاب حاليا بالفيروس، مضيفا "لو كان جميع الألمان البالغين قد تلقوا التطعيم (سابقا) ما كنا لنواجه هذا الموقف الصعب".

وأظهرت الإحصاءات في ألمانيا تسجيل 74 ألفا و352 إصابة جديدة، و390 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت تصريحات شبان بعد يوم من اتفاق الحكومة الفدرالية الألمانية مع حكومات الولايات على فرض قيود أكثر صرامة على الأشخاص غير المطعمين.

وفي كوريا الجنوبية، شددت السلطات القيود التي كانت خففتها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وقال وزير الصحة كوان ديوك تشول إن "الوضع يزداد سوءًا… وقد سجلنا إصابات بمتحور أوميكرون الذي نخاف انتشاره أكثر".

من ناحيتها، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 96 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 73 في اليوم السابق.

أما الهند فسجلت 9216 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، غداة إعلانها رصد أول حالتين بالسلالة أوميكرون.

وفي إيطاليا، اعتقلت الشرطة الإيطالية نحو 280 من العاملين في القطاع الصحي غير المطعمين ضد فيروس كورونا، وذلك بعدما أصبح تطعيمهم إجباريا.

وتسارعت قيود السفر العالمية لاحتواء أوميكرون، فأعلنت هونغ كونغ وهولندا والنرويج وروسيا، ضمن دول أخرى، عن إجراءات جديدة أمس الخميس، كما قالت ماليزيا اليوم إنها ستشدد القيود أكثر.





تفاؤل باللقاح

من جهته، قال رئيس شركة بيونتك الألمانية أوغور شاهين -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات، مشيرا إلى أن تحورات الفيروس تعني ترجيح احتمال أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.

وتابع "هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين. نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض".

ويجدر بالذكر أن بيونتك أنتجت بالتعاون مع فايزر أحد أوائل اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19″.