وصفتها بـ"الجنائية".. شرطة الاحتلال تعلن قتل فلسطيني عقب حادثة دهس لعناصرها في أم الفحم

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنها قتلت مواطنا عربيا وأصابت آخر، كانا في سيارة دهست اثنين من عناصرها في مدينة أم الفحم، شمالي البلاد.

وأوضحت الشرطة -في بيان- أنه "خلال نشاط لأفراد حرس الحدود في مدينة أم الفحم، وصل إلى المكان مشتبه به يقود مركبة، ودهسَ أفراد الشرطة مما أسفر عن إصابة مقاتلين، أحدهما بجروح طفيفة، والآخر وصفت إصابته بالمتوسطة".

وأضاف البيان أن أفراد الشرطة ردوا بإطلاق النار نحو المركبة، وأصابوا شخصين، وأوقفوا المركبة، وضبطوا داخلها مسدسا غير قانوني، وفق تعبيره.

وفي بيان لاحق، أعلنت شرطة الاحتلال مقتل أحد المواطنين العربيين اللذين أطلقت النار عليهما في السيارة.

وقالت -في البيان- إن أفراد الشرطة أطلقوا النار نحو مشتبه به في العشرينيات من سكان مدينة أم الفحم، مما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، ولاحقا تم إعلان وفاته.

وأضافت أن مشتبها آخر أصيب وألقي القبض عليه، بعد أن تلقى العلاج الطبي.

ولفتت الشرطة إلى أن الحادثة "جنائية"، وأن المشتبهين معروفين للشرطة في "إطار النزاع بين العائلات في المدينة"، من دون تفاصيل إضافية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت -في بيان سابق- أنها اعتقلت 6 من سكان أم الفحم، بشبهة المشاركة في ما وصفتها بـ"أعمال شغب" في المدينة مساء أمس الخميس.

وشهدت أم الفحم -مساء أمس- إطلاق نار وإحراق منازل وسيارات، إثر جريمة قتل.

ويعاني المواطنون العرب في دولة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص، وعمليات القتل التي أودت بحياة العشرات منهم.