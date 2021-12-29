تنظيم الدولة نشر مساء الثلاثاء على قنوات تابعة له في تطبيق تلغرام، صوراً لجثة قدّمت على أنها جثة العقيد ياسر الجوراني وكان رأسه مفصولا عن جسده، بعد "خطفه" في منطقة بحيرة حمرين.

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء مقتل عقيد في الشرطة على يد مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالى الواقعة في شرق العراق، بعد أسبوعين من اختطافه.

وقال مصدر أمني عراقي إن "مدير إدارة جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني قتل وقطع رأسه بعد أن اختطفه عناصر تنظيم الدولة مع اثنين من أصدقائه، عندما كانوا في رحلة صيد في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي، في منطقة بحيرة حمرين، بمحافظة ديالى" الواقعة شمال شرق بغداد.

وفي ما يتعلق بمصير رفاق العقيد الجوراني، قال المصدر الأمني إن "الأول وجد مقتولاً بالرصاص والثاني فارق الحياة بعد العثور عليه متأثراً بتعذيب شديد، خلال عملية أمنية في جبال حمرين".

من جهته، قدّم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تغريدة، التعزية بالعقيد مضيفا "سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار"، مؤكدا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على تنظيم الدولة".

رحم الله الشهيد العقيد #ياسر_الجوراني الذي كان مثالاً للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه.

سنلاحق الإرهابيين ونصل اليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار.

إن القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi، وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على عصابات #داعش pic.twitter.com/twvhXHvLZD — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 29, 2021

ونشر تنظيم الدولة مساء الثلاثاء على قنوات تابعة له في تطبيق تلغرام، صوراً لجثة قدّمت على أنها جثة العقيد ياسر الجوراني وكان رأسه مفصولا عن جسده، بعد "خطفه" في منطقة بحيرة حمرين.

وتشهد محافظة ديالى هجمات متكررة للجهاديين، يستهدف أغلبها قوات الأمن، وغالباً ما تؤدي لسقوط ضحايا، في حين عززت السلطات العراقية منذ أيام عملياتها الأمنية في منطقة جبال حمرين الممتدة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، لملاحقة خلايا تنظيم الدولة.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة بعد طرد مسلحيه من كل المدن الرئيسية شمال وشمال غرب البلاد التي سيطروا عليها في 2014. وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.