عمران خان يرحب بتصريحات بوتين الرافضة للإساءة إلى النبي محمد

رحّب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرافضة لتوجيه أي إساءة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، تحت ذريعة حرية التعبير.

وقال خان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "أرحب بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تؤكد رسالتي بأن الإساءة إلى النبي محمد لا تعدّ من حرية التعبير".

وأضاف أن على القادة المسلمين العمل على نشر أن الإساءة إلى النبي محمد ليست من حرية التعبير في شيء.

وأول أمس الخميس أكد بوتين لدى إجابته عن سؤال في المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده بموسكو، عن الخط الفاصل بين إهانة مشاعر الآخرين وحق الفنان في التعبير عن رأيه بحرية، أن الإساءة إلى النبي محمد لا تمتّ بصلة إلى حرية الإبداع.

ونقلت وسال إعلام روسية عن الرئيس الروسي قوله "هي ليست حرية رأي، بل انتهاك لحرية المعتقد والمشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".

وقال بوتين "دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية، يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملًّا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر".