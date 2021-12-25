جنوب أفريقيا تدين إقامة مزاد لبيع مفتاح زنزانة نيلسون مانديلا

دانت جنوب أفريقيا مزادا تعتزم دار غيرنزيز البريطانية إقامته الشهر المقبل لبيع مفتاح الزنزانة التي سجن فيها الرئيس الأسبق والزعيم الوطني نيلسون مانديلا.

ومفتاح زنزانة سجن جزيرة روبن، حيث سُجن مانديلا مدة 27 عاما، سيكون هو العنصر الرئيسي في المزاد.

وقالت وزارة الرياضة والفنون والثقافة في بيان إن "من غير المفهوم أن غيرنزيز، التي من الواضح أنها تدرك التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، تعتزم بيع المفتاح بالمزاد من دون أي تشاور مع حكومة جنوب أفريقيا وسلطات التراث في جنوب أفريقيا ومتحف جزيرة روبن".

وأضافت الوزارة أن هذا المفتاح ملك لشعب جنوب أفريقيا برعاية متحف جزيرة روبن، وأنه "ليس ملكا شخصيا لأحد"، وشددت على وجوب إعادة المفتاح إلى "أصحابه الشرعيين" فورا وعلى وقف هذا المزاد.

وذكرت تقارير إعلامية أن حارس سجن مانديلا السابق كريستو براند هو بائع المفتاح.

وكان نيلسون مانديلا الذي توفي عن 95 عاما في ديسمبر/كانون الأول 2013 ناشطا مناهضا لنظام الفصل العنصري في بلاده.

وانتُخب ليكون أول رئيس لجنوب أفريقيا الديمقراطية في مايو/أيار 1994، وشغل المنصب حتى يونيو/حزيران 1999.