حكومات أوروبا وأميركا تدعو السلطات الليبية للإسراع في تحديد موعد الانتخابات وإصدار قائمة المرشحين بدون تأخير

دعت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات فورية عبر الإسراع في تحديد موعد الانتخابات وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بدون تأخير.

وقالت الحكومات إن الأفراد أو الكيانات -داخل ليبيا أو خارجها- الذين يقوضون الاستقرار أو العملية السياسية سيخضعون للمساءلة، عن طريق تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وجددت دعمها القوي للجهود المستمرة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز عملية يقودها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

ودعت هذه الحكومات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة من دون اللجوء إلى العنف.





خريطة طريق واضحة

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية بالإسراع في وضع خريطة طريق واضحة، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن الانتخابات وحدها هي التي ستمنح فرصة لبناء مستقبل مستقر، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

وأكد بوريل -في بيان- استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل مع ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين الأممي، ودعم السلطات الليبية في التحضير للانتخابات.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف في هذا البلد إلى حل الانقسامات الحالية، وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية، التي قالت إنها ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار وبناء المؤسسات.

وأضافت البعثة الأممية أن ذكرى استقلال ليبيا تأتي في لحظة مفصلية، تُبذل فيها جهود لتحقيق انتقال سلمي، والخروج من حالة الصراع وعدم الاستقرار، عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وأثنت البعثة الأممية على ما وصفته بالتقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.





لجنة نيابية

وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لوضع خريطة طريق جديدة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة اليوم الجمعة.

وقال المجلس، أمس الخميس، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه، لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف -عبر موقعه الإلكتروني الرسمي- أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع "لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة".

وكانت اللجنة النيابية بالبرلمان قد اقترحت -أول أمس الأربعاء- تأجيل موعد الانتخابات شهرا، لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد، وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق.

وقال أحد المصادر "مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق (شرق) الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية".

وأضاف أن "الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 يناير/كانون الثاني المقبل".

وكشف هذا المصدر عن عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحالية واستمرار تكليفها بتصريف الأعمال.

ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سُجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غربي البلاد.