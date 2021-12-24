مصرع العشرات بحريق عبّارة في بنغلاديش

لقي العشرات، صباح اليوم الجمعة، مصارعهم عندما شبت النيران في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهار جنوب بنغلاديش، وفق ما ذكرت الشرطة.

ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة داكا.

وقال رئيس الشرطة المحلية موينول إسلام إن النيران اشتعلت في عبّارة تتألف من 3 طوابق وهي في منتصف النهر، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف انتشلت 38 جثة، الغالبية منهم لقوا حتفهم بسبب الحريق وقلة قضوا غرقا بعد أن قفزوا في النهر.

ورجحت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا، إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة وما زال بعض الركاب مفقودين، ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق.