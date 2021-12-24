استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلي وسط الضفة الغربية

استشهدت امرأة فلسطينية -اليوم الجمعة- بعد أن دهسها مستوطن إسرائيلي عند مدخل بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما) استشهدت بعد أن دهسها مستوطن أثناء تواجدها عند مدخل بلدة سنجل، ولاذ بالفرار من المكان.

وكانت وكالة الأناضول أفادت بأن مستوطنا إسرائيليا دهس امرأة فلسطينية قرب مدينة رام الله ولاذ بالفرار، قبل أن تحضر سيارة إسعاف إسرائيلية وتنقلها وهي بحالة الخطر الشديد.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينية أصيبت بجروح أدت إلى وفاتها، في حادث دهس على الطريق بين مستوطنتي "عوفرا" و"شيلو" وسط الضفة، ولم تكشف المزيد من التفاصيل عن الحادث.

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة اعتداءات واسعة من المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.