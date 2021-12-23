يوجد في جزيرة مدغشقر أكثر من مليون شخص على شفا المجاعة، حيث تجتاح البلاد موجة جفاف هي الأسوأ منذ 40 عاما. وتقول الأمم المتحدة إن المجاعة في مدغشقر هي الأولى الناتجة عن تغير المناخ.
83 قتيلا حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر
23/12/2021
قالت الوكالة البحرية في مدغشقر أمس الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن حادث غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد ارتفع إلى 83، وإن عمليات البحث عن 5 مفقودين توقفت لسوء الأحوال الجوية.
وقال مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية مامي راندريانافوني إن السفينة -وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد- كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها يوم الاثنين.
وقالت السلطات البحرية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن محرك السفينة عانى "مشكلة تقنية" مما جعل القارب عرضة لقوى المد والجزر وجعله يجنح للشعاب المرجانية.
وكانت السفينة تحمل على متنها 138 شخصا حيث تم إنقاذ 50 منهم، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ من أجل العثور على 5 مفقودين.
وبسبب الحادث أعلنت السلطات في مدغشقر، اليوم الأربعاء، الحداد في جميع أنحاء البلاد.
المصدر : وكالات