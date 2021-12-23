83 قتيلا حصيلة ضحايا غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر

قالت الوكالة البحرية في مدغشقر أمس الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن حادث غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد ارتفع إلى 83، وإن عمليات البحث عن 5 مفقودين توقفت لسوء الأحوال الجوية.

وقال مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية مامي راندريانافوني إن السفينة -وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد- كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها يوم الاثنين.

وقالت السلطات البحرية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن محرك السفينة عانى "مشكلة تقنية" مما جعل القارب عرضة لقوى المد والجزر وجعله يجنح للشعاب المرجانية.

وكانت السفينة تحمل على متنها 138 شخصا حيث تم إنقاذ 50 منهم، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ من أجل العثور على 5 مفقودين.

وبسبب الحادث أعلنت السلطات في مدغشقر، اليوم الأربعاء، الحداد في جميع أنحاء البلاد.