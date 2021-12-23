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"سي إن إن": السعودية تصنّع صواريخ باليستية بمساعدة صينية

This November 2, 2021, satellite image courtesy of Planet Labs PBC and Middlebury Institute of International Studies reportedly shows a solid fuel and production test site near Dawadmi, Saudi Arabia. - US intelligence agencies have assessed that Saudi Arabia is now actively manufacturing ballistic missiles with the help of China, US media reported on December 23, 2021. The images indicate the Saudis are manufacturing ballistic missiles at the site previously constructed with Chinese help, according to experts at the institue and sources who confirmed advancements that are consistent with the latest US intelligence assessments. (Photo by Handout / Planet Labs PBC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Planet Labs PBC" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
صورة عبر الأقمار الصناعية للمنشأة نشرتها شبكة "سي إن إن" في تقريرها
23/12/2021-|آخر تحديث: 23/12/202111:03 PM (مكة المكرمة)

كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أن المملكة العربية السعودية تصنّع صواريخ باليستية في موقع أنشئ بمساعدة صينية غرب الرياض.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الخميس أن خبراء حللوا صور أقمار صناعية اعتبروا أنها أول دليل على أن المنشأة السعودية تعمل على إنتاج صواريخ.

وأضافت الشبكة الأميركية أنه تم إطلاع المسؤولين الأميركيين -بمن فيهم مسؤولون من مجلس الأمن القومي- على هذه المعلومات.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن أعضاء في الكونغرس الأميركي تلقوا إحاطة استخباراتية تفيد بأن البرنامج السعودي سيقوض مساعي واشنطن لكبح جماح إيران في هذا المجال.

وأشارت إلى أن أعضاء الكونغرس ناقشوا الصعوبات التي قد تواجه المفاوضات النووية في خضم هذه الأنباء.

المصدر : الجزيرة