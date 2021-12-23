"سي إن إن": السعودية تصنّع صواريخ باليستية بمساعدة صينية

كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أن المملكة العربية السعودية تصنّع صواريخ باليستية في موقع أنشئ بمساعدة صينية غرب الرياض.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الخميس أن خبراء حللوا صور أقمار صناعية اعتبروا أنها أول دليل على أن المنشأة السعودية تعمل على إنتاج صواريخ.

وأضافت الشبكة الأميركية أنه تم إطلاع المسؤولين الأميركيين -بمن فيهم مسؤولون من مجلس الأمن القومي- على هذه المعلومات.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن أعضاء في الكونغرس الأميركي تلقوا إحاطة استخباراتية تفيد بأن البرنامج السعودي سيقوض مساعي واشنطن لكبح جماح إيران في هذا المجال.

وأشارت إلى أن أعضاء الكونغرس ناقشوا الصعوبات التي قد تواجه المفاوضات النووية في خضم هذه الأنباء.