بوتين: الإساءة للرسول محمد ليست حرية تعبير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – الخميس- أن الإساءة إلى الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- لا تمت بصلة إلى حرية الإبداع والتعبير.

وجاء تصريح بوتين على هامش مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، ردا على سؤال عن الخط الفاصل بين إهانة مشاعر أحد وحق الفنان في التعبير.

ونقلت وسال إعلام روسية عن الرئيس الروسي قوله "هي ليست حرية رأي، بل انتهاك لحرية المعتقد والمشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".

وقال "دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية، يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر".