قال الأسطول الخامس الأميركي إن اثنتين من السفن التابعة له التي تقوم بدوريات ساحلية صادرت الاثنين الماضي شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية خلال عملية التحقق من العلم في شمال بحر العرب.

وأوضح الأسطول في بيان أمس الأربعاء، إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة.

وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

ويُعد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.

وقال الأسطول الأميركي إن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن. وأضاف أن قوات البحرية الأميركية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية.

وصادر طرّاد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب في مايو/أيار الماضي.

ويقاتل تحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منذ أوائل عام 2015، بعد أن أطاحت الجماعة بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.

وبدأت السعودية وإيران، الخصمان الإقليميان، محادثات مباشرة هذا العام في الوقت الذي تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران، بينما تتعثر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.