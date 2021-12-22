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أخبار|كويت

العراق يعلن تسديد كامل مبلغ تعويضات حرب الخليج للكويت

البنك المركزي العراقي يأمل دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي (الجزيرة)
22/12/2021

أعلن البنك المركزي العراقي أمس الثلاثاء دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار.

وقال البنك في بيان، إنه تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار.

وأوضح البيان أن العراق أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار (687) للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار للكويت.

وأضاف، أنه من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق.

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت في العام ذاته.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنف في عام 2018.

ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

ويعتمد العراق على نحو 98% من إيراداته السنوية على تصدير النفط.

المصدر : وكالة الأناضول

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