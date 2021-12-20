طفل عمره عام واحد يعبر البحر الأبيض المتوسط دون ذويه

عثر على طفل يبلغ من العمر عاما واحدا في جزيرة لامبيدوزا Lampedusa الإيطالية وذلك ضمن حوالي 70 مهاجرا وصلوا إلى الجزيرة مؤخرا، حسب ما نقلته مجلة لوبوان Le Point عن وكالة الأنباء الفرنسية.

الوكالة بدورها نقلت عن صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية La Repubblica قولها إن الطفل الذي لا يزال اسمه غير معروف، قد عبر البحر الأبيض المتوسط دون ذويه.

وبحسب ما نقل عن بعض المهاجرين، فإن والدي الطفل هما من سلماه لمهاجرين آخرين، لم يكونوا يعرفون هويته.

وذكر هؤلاء المهاجرون أن والدي هذا الطفل توسلا إليهم بالحفاظ على سلامته أثناء العبور، وهو ما قالت الصحيفة إنه عائد ربما لكون الوالدين لم يتمكنا من مرافقته لعدم وجود أماكن، وعلقت لا ريبوبليكا بالقول "لقد عبر البحر الأبيض المتوسط ​​حتى قبل أن يتعلم المشي، متحديا الأمواج بمفرده"، مشيرة إلى أنه "أصغر من أن يَكشف عن اسمه أو تاريخ ميلاده".

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 500 مهاجر وصلوا في 7 عمليات إنزال منفصلة إلى الجزيرة الصغيرة في اليومين الماضيين، مبرزة أن من بين المهاجرين الجدد الآخرين صبي يبلغ من العمر 14 عامًا توفيت والدته في محاولة إنقاذ قبالة الجزيرة.

ونقلت تغريدة لمنظمة أطباء بلا حدود على تويتر قالت فيها "كانت (هذه المرأة) على متن قارب مع 25 شخصًا آخرين، بمن فيهم ابنها الذي شاهدها تغرق"، وعلقت منظمة أطباء بلا حدود على ذلك بالقول "خسارة جديدة على أبواب أوروبا كان من الممكن تفاديها.. حياة جديدة اختفت بسبب سياسات الهجرة غير المسؤولة".

وحسب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن معدلات مغادرة المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط​، من ليبيا أو تونس، ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل حاد مقارنة بالسنوات الماضية، كما لقي حوالي 1340 شخصًا مصرعهم أثناء محاولتهم العبور الخطير لوسط البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بداية العام.