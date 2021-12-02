مكتشفة أوميكرون تتحدث للجزيرة عن خصائص المتحور الجديد وبايدن يعلن خطة موسعة لمواجهة وباء كورونا

تحدثت العالمة الجنوب أفريقية أنجيليك كوتزي مكتشفة سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" -في مقابلة مع الجزيرة- عن خصائص هذه النسخة المتحورة، في حين أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إستراتيجية جديدة للتصدي للجائحة.

وقالت كوتزي -التي ترأس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا- إن أوميكرون متحور سريع الانتشار لكن خطورته لم تتضح بعد، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه العلماء لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات في مكافحته.

وأوضحت كوتزي -التي تحدثت للجزيرة مساء اليوم الخميس عبر الفيديو من مدينة بريتوريا- أن خصائص المتحور الجديد تعكس اختلافا "جذريا وأكثر خطورة" من المتحور دلتا، الذي يتفشى في أرجاء العالم منذ نحو عام وصار يمثل نصف الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19″.

وأشارت إلى أن اللقاحات توفر حماية من متحور أوميكرون وتخفف أعراضه، لكنها أضافت أنه لم يتبيّن حتى الآن تأثير المتحور على غير المطعمين.

وذكرت العالمة الجنوب أفريقية أن الاختبار السريع للكشف عن "كوفيد-19" قادر على تحديد الإصابة بالمتحور الجديد.

وقد أبلغت جنوب أفريقيا منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باكتشافها متحورا جديدا لفيروس كورونا، وسارعت المنظمة لدراسته وصنّفته متحورا "مقلقا"، وأطلقت عليه اسم الحرف اليوناني "أوميكرون".

ودفع أوميكرون كثيرا من دول العالم إلى فرض قيود جديدة على السفر، وإغلاق حدودها أمام القادمين من جنوب القارة الأفريقية.

بايدن قال إن بلاده ستكافح أوميكرون "بالعلم والسرعة لا بالفوضى والارتباك" (رويترز)

خطة بايدن

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن -الذي أعلن اليوم الخميس إستراتيجية جديدة للتصدي للجائحة- إن المسؤولين لا يعتقدون حاليا بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة أوميكرون، لكن "تلزمنا خطط طوارئ".

وأعلن بايدن أن الإستراتيجية الجديدة تشمل مجموعة من الإجراءات، أولها توسيع حملة التطعيم بالجرعة المعززة للقاح. وأوضح أن هذه الخطة التي أوصى بها الخبراء هدفها "حمايتنا وحماية اقتصادنا".

وقال الرئيس الأميركي، في كلمته بمقر وكالة المعاهد الوطنية للصحة، "سنكافح هذا المتحور بالعلم والسرعة، لا بالفوضى والارتباك".

وقد أعلنت السلطات أمس الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بسلالة أوميكرون في الولايات المتحدة، لشخص في ولاية كاليفورنيا.

واكتشفت حالة ثانية اليوم الخميس لشخص في ولاية مينيسوتا كان قد سافر في الأيام الأخيرة إلى مدينة نيويورك.