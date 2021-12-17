الشرطة تشتبه في كونه متعمدا.. مقتل 27 شخصا في حريق بمبنى بأوساكا اليابانية

أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة بأن 27 شخصا قد لقوا حتفهم في حريق اندلع بمبنى في مدينة أوساكا، كبرى مدن غربي اليابان.

وقال ناطق باسم رجال الإطفاء إن "27 شخصا في حالة توقف القلب والجهاز التنفسي"، وهو تعبير يستخدم في اليابان للإشارة إلى الوفيات التي لم يؤكدها طبيب رسميا بعد، وتم إجلاء 28 مصابا بجروح.

وأضاف أن الحريق رصد في الطابق الرابع من هذا المبنى الذي يضم 8 طوابق، مشيرا إلى أن الإطفائيين تمكنوا من السيطرة عليه وإخماده بعد نصف ساعة تقريبا.

وأظهرت المحطات التلفزيونية عشرات من رجال الإطفاء أثناء عملهم داخل وأمام هذا المبنى الضيق الذي بدا الجزء الداخلي المتفحم من طابقه الرابع -الذي يضم عيادة تقدم خدمات الطب النفسي والعام- عبر النوافذ المتكسرة والسوداء.

في غضون ذلك، نقلت محطة التلفزيون العامة "إن إتش كيه" (NHK) عن مصدر في الشرطة أن هناك "احتمالا بأن يكون الحريق متعمدا مع قول بعض وسائل الإعلام إن رجلا رشّ سائلا لإشعال الحريق في الموقع".

من جهتها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الشرطة تتحرى صحة أنباء عن أن رجلا أشعل الحريق في المبنى الإداري متعدد الطوابق.

ووقع الحريق في منطقة مزدحمة من مدينة أوساكا -ثاني مركز اقتصادي رئيسي في اليابان بعد العاصمة طوكيو- بالقرب من محطة القطارات كيتاشينشي، لكن الجزء الأكبر من المبنى لم يتضرر.