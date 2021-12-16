تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|فلسطين

قتيل وجريحان في إطلاق نار على مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية

عملية قرب نابلس - مواقع التواصل
العملية وقعت قرب مستوطنة حومش غرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية (مواقع التواصل)
16/12/2021-|آخر تحديث: 16/12/202110:40 PM (مكة المكرمة)

فتح مسلحون النار على 3 إسرائيليين قرب مستوطنة حومش غرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخريْن بجراح.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية في مكان الحادث لشخص أصيب بجروح خطرة بالرصاص، ولجريحين آخرين حافظا على وعيهما.

وذكر أن أحد الجرحى فارق الحياة وهو في طريقه إلى المستشفى، في وقت وصف فيه جراح الآخرين بالمتوسطة.

وكان ناطق باسم قوات الاحتلال قد أعلن أن النيران أطلقت على سيارة المستوطنين من سيارة مسرعة لاذت بالفرار، ويشتبه في أنها كانت تقلّ شخصين.

في غضون ذلك، أفاد شهود عيان فلسطينيون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات، وأغلقت المنطقة بالكامل، وباشرت حملة تمشيط واسعة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

باحث دكتوراه تضم مكتبته آلاف الكتب.. تعرّف على منفذ عملية باب السلسلة بالقدس المحتلة

هاجم المدرّس المقدسي فادي أبو شخيدم وحدة عسكرية إسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى، وقتل مستوطنا وجرح 3 منهم قبل أن يستشهد. وقال أقرباؤه إنه “عالم في الفقه” وكان يتحضر لدراسة الدكتوراه.

Published On 21/11/2021
الشهيد فادي حاصل على الماجستير في الفقه والتشريع الإسلامي-صورة من أحد أقربائه مع السماح بالنشر على الجزيرة نت

عقب عملية القدس.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة ويتحدث عن أسلحة ومتفجرات وبنية تحتية لحماس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الاثنين اعتقال أكثر من 50 -ممن وصفتهم- بالناشطين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية، بينما أكدت وسائل إعلام عبرية اعتقال زوجة الشهيد الفلسطيني فادي أبو شخيدم.

Published On 22/11/2021
مركز توقيف"عتصيون" جنوب الضفة، ومركز توقيف" حوارة" شمالا، يعتبران من مراكز التوقيف سيئة السمعة ومحطات تنكيل بالفلسطينيين كأول مراكز الاعتقال، كونهما تحت إشراف جنود الاحتلال وليس إدارة مصلحة السجون./المصدر: صفحات التواصل

حماس تبنت الهجوم.. قتيل و4 جرحى بينهم جنود إسرائيليون بإطلاق نار في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مستوطن وإصابة 4 بينهم 3 من جنوده في عملية نفذها مهاجم فلسطيني تنكر بزي المتدينين اليهود وأطلق النار على قوات الاحتلال والمارة في منطقة باب السلسلة قبل أن يردوه قتيلا.

Published On 21/11/2021
منفذ هجوم القدس الشهيد فادي ابو شخيدم

المزيد من أخبار

الأكثر قراءة