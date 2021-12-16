قتيل وجريحان في إطلاق نار على مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية

فتح مسلحون النار على 3 إسرائيليين قرب مستوطنة حومش غرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخريْن بجراح.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية في مكان الحادث لشخص أصيب بجروح خطرة بالرصاص، ولجريحين آخرين حافظا على وعيهما.

وذكر أن أحد الجرحى فارق الحياة وهو في طريقه إلى المستشفى، في وقت وصف فيه جراح الآخرين بالمتوسطة.

وكان ناطق باسم قوات الاحتلال قد أعلن أن النيران أطلقت على سيارة المستوطنين من سيارة مسرعة لاذت بالفرار، ويشتبه في أنها كانت تقلّ شخصين.

في غضون ذلك، أفاد شهود عيان فلسطينيون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات، وأغلقت المنطقة بالكامل، وباشرت حملة تمشيط واسعة.