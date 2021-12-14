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أخبار|فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة بيرزيت بالضفة وتعتدي على الحرس

Palestinian students supporting Hamas take part in a rally during an election campaign for the student council at the Birzeit University in the West Bank city of Ramallah April 26, 2016. REUTERS/Mohamad Torokman TPX IMAGES OF THE DAY
نشاط طلابي سابق بجامعة بيرزيت (رويترز- أرشيف)
14/12/2021

اقتحمت قوة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت (غير حكومية) بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وصادرت مقتنيات كُتل طلابية.

وقالت الجامعة -في بيان- إن قوة إسرائيلية اقتحمت الحرم الجامعي، واعتدت على الحرس، وعبثت بمحتويات الجامعة.

وأدانت الجامعة عملية الاقتحام، وعدّتها "اعتداءً صارخا على الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية صادرت رايات ومقتنيات كتل طلابية قبل انسحابها.

واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين والقوات الإسرائيلية في محيط الجامعة، استخدم خلالها الجيش الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونظّمت كتلة "القُطْب الطلابي" -الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- أمس الاثنين حفلا وعرضا داخل الحرم الجامعي، احتفالا بذكرى تأسيس الجبهة.

ومن المقرر أن تُنظم الكتلة الإسلامية -اليوم الثلاثاء- حفلا بمناسبة الذكرى السنوية الـ34 لإعلان تأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ودأبت قوات الاحتلال على اقتحام مؤسسات فلسطينية بالضفة المحتلة، وقد استشهد شاب فلسطيني أمس الاثنين وأصيب آخران، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية داخل مستشفى نابلس التخصصي استشهاد جميل محمد الكيال (31 عاما) بعد مدة قصيرة من نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية بمدينة نابلس إضرابا شاملا أمس الاثنين شمل مناحي الحياة كافة، احتجاجا على الجريمة.

المصدر : وكالات

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