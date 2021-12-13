"حماس" تحمّل الأمن الوطني الفلسطيني مسؤولية قتل أشخاص بمخيم في لبنان

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوات الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية المباشرة عما سمتها "جريمة القتل والاغتيال المتعمد" بمخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

ووقت الحادثة خلال تشييع عنصر من الحركة قضى في انفجار قبل يومين في المخيم.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وفق ما أكده مصدر من "حماس" في وقت سابق أمس الأحد، والذي قال إن مركزا لحركة فتح هو مصدر إطلاق النار.

لكن قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم طلال العبد قاسم نفى عقب تلك الاتهامات أن يكون مطلق من النار من حركة "فتح" أو من قوات الأمن الوطني، معربا عن استعداده لفتح تحقيق في الحادث.

وقوات الأمن الوطني تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة التي تتولى إدارة الأمن في مخيمات اللجوء الفلسطينية بلبنان.

واعتبرت "حماس" أن "هذه الجريمة المروعة هي خدمة بالكامل للاحتلال الذي يحاول دائما استهداف المخيمات الفلسطينية وإسقاط حق العودة".





شهود

وروى أحد سكان مخيم البرج الشمالي -الذي رفض كشف هويته- لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف ما حصل قائلا "عند وصول الجنازة إلى المقبرة في المخيم -وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح- وقع خلاف بين مشيعين، وفجأة بدأ إطلاق النار من الأبنية المحيطة".

وأضاف "من ثمَّ، لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من".

وقال أيمن -وهو فلسطيني من سكان المخيم- "حين بدأ إطلاق نار بدأ المشيعون بالتراجع وسادت حالة من الفوضى، وهرب الناس من المكان".

وأشار إلى أن حالة استنفار أمني في حركة "فتح" تسود حاليا داخل المخيم.





إدانة

ودعت "حماس" حركة "فتح" وجميع الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية والإسلامية "إلى إدانة واستنكار المخطط التخريبي لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، والذي لا يخدم إلا الاحتلال".

وطالبت بـ"تسليم القتلة وكل من له علاقة بالمجزرة للسلطات اللبنانية، وإحالتهم للعدالة".

من جهتها، نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية عن قائد "قوات الأمن الوطني" في مخيم البرج الشمالي طلال العبد قاسم قوله إن "مطلق النار ليس من حركة فتح ولا من قوات الأمن الوطني"، مبديا "الاستعداد لأي تحقيق".

في السياق ذاته، أدان السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور إطلاق النار الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في المخيم، مقدما تعازيه إلى الشعب الفلسطيني وحركة "حماس".

وحسب بيان صادر عن السفارة الفلسطينية، اعتبر دبور "ما حصل اعتداء علينا جميعا وعلى أمن واستقرار مخيماتنا"، قائلا "سنُفشل مجتمعين المشروع التدميري للمجتمع الفلسطيني، وسنبقى -كما عهد شعبنا بنا- موحدين، همنا واحد، ألمنا واحد، هدفنا واحد، ووفاؤنا لشعبنا موحد".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويشهد بعضها من حين إلى آخر توترات واشتباكات مسلحة.