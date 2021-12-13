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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن رفضت التعجيل بتسليم طائرات لتل أبيب تسهل مهمة ضرب إيران

طائرة شحن أميركية من طراز "كيه سي-135" تزود مقاتلة بالوقود (رويترز)
13/12/2021

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفضت التعجيل بتسليم طائرات شحن تزود المقاتلات بالوقود، لتسهيل مهمة ضرب إيران.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحث -في واشنطن الأسبوع الماضي- مع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين لويد أوستن وأنتوني بلينكن التهديد النووي الإيراني، وفق تعبيرها.

وأضافت أن غانتس أبلغ الوزيرين أن إسرائيل تستعد لعمل عسكري، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون التسلح العسكرية أقرت شراء 4 طائرات شحن بالوقود من طراز "كيه سي-46" (KC-46) التي تصل إلى مدى يزيد على 11 ألف كيلومتر، ضمن الاستعداد العسكري.

وكان قرار الشراء قد اتخذ قبل عامين، وذلك حينما كان أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع، لكن لم يتم إحراز أي تقدم فيه بسبب الأزمة السياسية الداخلية التي عطلت عقد اجتماع اللجنة الوزارية.

ويسمح هذا النوع من الطائرات لعشرات القاذفات الإسرائيلية بالبقاء في الجو لمدة تصل إلى 12 ساعة على مدى يزيد على 11 ألف كيلومتر؛ لذا فهي مهمة لأي عملية ضد إيران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الجيش يأمل في موافقة الولايات المتحدة على التعجيل بتسليم طائرتي شحن.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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