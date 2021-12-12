بسبب إجراءات إدارية وقضائية.. مفوضية الانتخابات بليبيا تؤجل نشر القوائم النهائية للرئاسيات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ضمن ما قالت إنها إجراءات إدارية وقضائية اتخذتها.

ولم تحدد المفوضية موعدا لنشر القوائم، وأوضحت أن ذلك سيكون بعد تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، ولجنة شكلها البرلمان لبحث تطورات العملية الانتخابية.

وقالت أيضا إنها حريصة على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون، في شقه المتعلق بالطعون القضائية، على المترشحين.

وذكرت المفوضية بأنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب.

وأضافت أن ذلك سيتم قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.





استنفاد طرق التقاضي

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه.

وكان من المنتظر أن تعلن المفوضية القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي، الاثنين الماضي، لكن ذلك لم يتم حيث "تعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف" وفق بيان المفوضية.

ووصف البعض تأجيل نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بأنها إعلان غير صريح عن تأجيل العملية الانتخابية، من الناحية الفنية على أقل تقدير.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ 73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

لكن محكمة سبها (جنوب) قررت قبل أسبوع إعادة سيف الإسلام بشكل نهائي إلى السباق الانتخابي، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.





دعم أممي

من جهتها جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعمها للانتخابات، وشددت على ضرورة انعقادها في موعدها المقرر يوم 24 من الشهر الجاري.

ورحبت البعثة الأممية أيضا بالاجتماع بين رئيس أركان قوات حكومة الوفاق (محمد الحداد) وعبد الرزاق الناظوري (قائد قوات حفتر) والذي انعقد في سرت.

وأبدت البعثة تشجيعها جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.

اللقاء بحث توحيد المؤسسة العسكرية وحماية المسار السياسي، كما قال الناظوري.