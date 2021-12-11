تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|كندا

بعد فصل موظفة محجبة.. مكتب ترودو: لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته بسبب ملابسه أو معتقداته

Justin Trudeau
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
11/12/2021

ترك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الباب مفتوحا أمام احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون في مقاطعة كيبيك حرم معلمة من وظيفتها بسبب حجابها الأسبوع الماضي.

وقال مكتب ترودو في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه "لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبدا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية".

وأضافت الرسالة "لم نغلق الباب أمام أي إجراء في المحكمة في المستقبل".

وكان الرئيس المؤقت لمجلس إدارة مدرسة كيبيك الغربية، واين دالي، قال إن معلمة لتلاميذ الصف الثالث في تشلسي بكيبيك نُقلت إلى عمل مختلف بموجب قانون في المقاطعة يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي القطاع العام الذين يؤدون أعمالا تخوّلهم سلطة.

وأضاف دالي قائلا إنه يتعرض منذ ذلك الحين لطوفان من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني غالبيتها العظمى تعارض الخطوة.

وسنّت مقاطعة كيبيك، التي يتحدث معظم سكانها اللغة الفرنسية، القانون في 2019 بهدف "الحفاظ على العلمانية" في قطاعات الخدمة العامة بها.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

إلزام بالحجاب ومنع للاختلاط.. حكومة طالبان تعلن سياسة التعليم الجديدة ومراجعة المناهج الدراسية في أفغانستان

قال وزير التعليم العالي بالوكالة في الحكومة الأفغانية عبد الباقي حقاني اليوم الأحد إن النساء في أفغانستان بإمكانهن الدراسة في الجامعات ومواصلة الدراسات العليا بشرط الفصل بين الجنسين وارتداء الحجاب.

Published On 12/9/2021
Afghan women's rights defenders and civil activists protest to call on the Taliban for the preservation of their achievements and education, in front of the presidential palace in Kabul
من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

دعوة لاحترام الحجاب بعد سحب المجلس الأوروبي حملة مؤيدة له إذعانا لضغوط فرنسية

عاد الحجاب ليصبح محور الجدل في أوروبا، خاصة في فرنسا، وهذه المرة بسبب حملة أطلقها مجلس أوروبا المعني بالدمج ومناهضة التمييز، تروج لحرية ارتداء الحجاب قبل أن يسحبها إذعانا لضغوط فرنسية.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة