الفيديو المتداول لسائق المدرعة العسكرية أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل في العراق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنديا عراقيا يستعرض مهاراته بعملية "تفحيط" بمدرعة تابعة للجيش، في ساحة النسور بمنطقة المنصور وسط بغداد، ما دفع قيادته العسكرية إلى محاسبته.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إن قائد العمليات وجّه "بتشكيل مجلس تحقيقي بحق سائق العجلة المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد، والذي تم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن "منتسبي الجيش العراقي يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري والالتزام التام بالقيافة والمظهر الجيد خلال تنفيذهم للواجبات، والذي يدل على عراقة هذا الجيش".

ولفت إلى أن "وجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد القطعات العسكرية الملتزمة، ووفقا للسياقات فالمخالف يعرّض نفسه لقانون العقوبات العسكرية".

يبدو أن هذا العسكري أراد أن يلهو قليلاً، في أوقات غير صالحة للهو أبدا. بغداد قبل قليل pic.twitter.com/pEPCI9a8z3 — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) November 7, 2021

ردود أفعال

وأثار الفيديو المتداول لسائق المدرعة العسكرية، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، ولم تفارق التعليقات الساخرة تلك الردود.

وقال عضو التيار الصدري، عصام حسين، عبر حسابه على تويتر: "حلو التفحيط والأحلى أن يكون للجندي العراقي هذه الثقة في شوارع بغداد".

حلو التفحيط والأحلى أن يكون للجندي العراقي هذه الثقة في شوارع بغداد، بالمناسبة الجيش العراقي كان الرائد في معارك التحرير فلهم كل الحب والتقدير pic.twitter.com/S7nAB9llih — عصام حسين (@IssamHussein19) November 8, 2021

وكتب الإعلامي صباح الجاف، على حسابه في تويتر، "فيديو مميز لاستعراض مدرعة قتالية وسط الشارع بعد انتشار قطعات الجيش العراقي في بغداد.. الفرقة المدرعة التاسعة". وغرد المدون سامي ذياب الجبوري، بأنه سيقدم مناقصة لإعمار الشارع بعد هذا الاستعراض.

بعد ما يتفلش الشارع راح أقدم مقاولة اعمار الشارع بلكلي ترسي عَلية واخلص من الاستفلاس — الجبوري سامي ذياب (@vaQrwz3C3YNXXrn) November 8, 2021

وكتب المدون، حسن آل ثاني، على حسابه في تويتر، إن هذا الاستعراض العسكري لا جدوى منه، لأن المواطن يطالب بأفعال تصب في صالحه وتلبي احتياجاته.

هذا أستعراض القوة ماتبطلونه ،ندري عدنه فرقة مدرعة،وندري عدنه قوات وكلشي ندري

المواطن يريد افعال، مو تفحيط بالمنصور ؟! — حسين آل ثانـيَ 🇮🇶 (@HS___TA) November 7, 2021

وعلق الإعلامي أحمد علي الحديثي، عبر حسابه بتويتر، ساخرا "خطية لعبتوا عليه (ظلمتم هذا المسكين) بالنشر.. هاك تعاقب (وبهكذا عوقب)"، في إشارة إلى أن تداول فيديو "التفحيط" تسبب بمحاسبة الجندي.