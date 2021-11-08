Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|جزائر

الرئيس الجزائري يعلن احتضان بلاده للقمة العربية في مارس 2022

تبون تحدث عن مطالب بلاده بإصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة (الجزيرة)
8/11/2021

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن بلاده ستحتضن القمة العربية المقبلة في مارس/آذار 2022 بعد تأجيلها منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة لتبون خلال إشرافه على اجتماع نظمته الرئاسة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلاد في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائر.

وكانت القمة العربية منتظرة بالجزائر في مارس/آذار 2020، لكن تفشي وباء كورونا أدى إلى تأجيلها.

وبشأن أبرز الملفات التي ستتناولها القمة، أوضح الرئيس الجزائري أنها ستكون لتجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002 بقمة بيروت، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل.

أما الملف الثاني في القمة، حسب الرئيس تبون، فهو إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الإصلاحات.

ويعود مطلب الجزائر بإصلاح الجامعة العربية إلى سنوات، حيث سبق أن دعت في قمة عام 2005 التي استضافتها، إلى إصلاح جوهري لعمل الجامعة، يشمل تدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء.

ووقّع ميثاق جامعة الدول العربية التأسيسي بالقاهرة في مارس/آذار 1945، بحضور مندوبي 7 دول هي مصر، والسعودية، وسوريا، والعراق، ولبنان، والأردن، واليمن.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

آخرها استضافة القمة الثلاثية ببغداد.. هل تنجح مساعي العراق في العودة لمحيطه العربي؟

يتزايد الحراك الدبلوماسي في العراق، فما بين زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير خارجيته لعدد من الدول العربية، احتضن العراق أمس الأحد قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية بعد تحضير استمر أشهرا.

Published On 28/6/2021
إستقبال المناضل أحمد بن بلة في تونس بمشاركة لحبيب بورقيبة و جمال عبد الناصر والملك السنوسي (أرشيف خاص)

أبرزها مصر وليبيا وتونس والمغرب.. دول عربية انتصرت لثورة الجزائر قبل 67 عاما

في الذكرى الـ67 لاندلاعها المصادفة للفاتح من نوفمبر، نستحضر صورًا من المساندة القومية لثورة الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، والتي جاءت بشكل أساسي من دول شمال أفريقيا مصر وليبيا وتونس والمغرب.

Published On 1/11/2021
المزيد من أخبار

وسط القتال المستعر.. المبعوث الأميركي في أول زيارة لليمن ونظيره الأممي في تعز

على وقع توتر سياسي وتأهب أمني.. قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد بعد محاولة اغتيال فاشلة للكاظمي

An Iraqi military vehicle takes part in a security deployment following the drone attack on PM residence at one of the fortified Green Zone entrances in Baghdad

أزمة السودان.. تحول في موقف قوى الحرية والتغيير وحميدتي يؤكد دعمه لقرارات البرهان

إخلاء سبيل محام مصري اتُهم بإهانة القضاء بسبب مرافعته القانونية

الأكثر قراءة

5 خطوات لحمايتك من كاميرات المراقبة في غرف الملابس

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

أول يوم لتشافي مع برشلونة.. تهديد بالصرامة وحل لديمبيلي وعرض خاص من البرازيل

FC Barcelona unveil new coach Xavi Soccer Football - FC Barcelona unveil new coach Xavi - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 8, 2021 FC Barcelona coach Xavi during the unveiling REUTERS/Albert Gea

البلد العربي والأفريقي الوحيد.. مشاركة مغربية فعالة في إنشاء أكبر مرصد بحري لجسيمات النيوترينو