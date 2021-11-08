على وقع توتر سياسي وتأهب أمني.. قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد بعد محاولة اغتيال فاشلة للكاظمي

الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد لمحاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيّرة مفخخة، تم إسقاط اثنتين منها حسب وزارة الداخلية.

ذكر التلفزيون الإيراني أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قآني زار بغداد، والتقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الكاظمي بطائرات مسيّرة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء (وسط بغداد) في وقت مبكر من فجر أمس الأحد.

ونقل المصدر ذاته عن قآني قوله -خلال لقاءاته في بغداد- إنه ينبغي الحيلولة دون أي إجراءات تهدد أمن العراق، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار العراق ووحدة أراضيه.

مراقبون قالوا إن زيارة قآني (يمين) إلى بغداد جاءت لخفض التصعيد الذي صاحب إعلان النتائج الأولية للانتخابات (وكالات)

وكانت وسائل إعلام عراقية تحدثت في وقت سابق عن وصول قآني أمس الأحد إلى بغداد في زيارة غير معلنة، وقال مراقبون ومتخصصون في الشأن العراقي إن زيارة قآني جاءت لمنع حدوث أي صدام بين الفصائل الشيعية المسلحة والحكومة، وخفض التصعيد الذي صاحب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

ويرفض ما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية هذه النتائج التي بيّنت تراجع عدد مقاعدها، ويواصل مئات من أنصاره الاعتصام للأسبوع الثالث على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور يوم الجمعة الماضي إلى مواجهات مع القوات الأمنية حينما حاول المحتجون اقتحام تلك المنطقة التي تضم مقارّ حكومية، منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية، خاصة سفارة الولايات المتحدة.

وقتل متظاهر بعد إصابته بالرصاص وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح "أغلبهم من القوات الأمنية" -وفق وزارة الصحة- إثر تلك الصدامات، في حين قال مصدر في كتائب حزب الله (أحد فصائل الحشد الشعبي) إن متظاهرين على الأقل قتلا.

المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي عدّ محاولة اغتيال الكاظمي استهدافا خطيرا للدولة العراقية (مواقع التواصل)

استهداف خطير

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي عدّ محاولة اغتيال الكاظمي "استهدافا خطيرا للدولة العراقية"، وتعهد بملاحقة الجهات المتورطة فيها، وأعقب ذلك انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال الكاظمي -بعد انعقاد المجلس الوزاري الطارئ- إنه يعرف جيدا من يقف خلف محاولة اغتياله، متوعدا بالكشف عن المتورطين. وأضاف "تعرض منزلي لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وُجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين"، وأردف "سنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة، نعرفهم جيدا وسنكشفهم".

وأعلن المتحدث باسم الجيش العراقي تحديد منطقة انطلاق المسيّرات التي استهدفت منزل الكاظمي، مشيرا إلى أن المسيّرتين اللتين استهدفتا منزل الكاظمي حلّقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما بالرادار.

وفي بيان لمجلس الوزراء الذي ترأسه الكاظمي، قال المجلس إن "الاستهداف تم على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية اللذين تتحلى بهما قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفا، فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية آلت على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسوّل له نفسه تحدّي الدولة"، مبينا أن "القوات ستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة".

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل ثبات للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل "الإرهابي"، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة، وفق قوله.





محاولة فاشلة

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، أعلنت السلطات العراقية تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيّرة مفخخة، تم إسقاط اثنتين منها، حسب وزارة الداخلية.

وذكرت مصادر عراقية أن الكاظمي ومرافقيه لم يصابوا بأي أذى، لكن أضرارا مادية لحقت بمقر إقامته الكائن في المنطقة الخضراء بوسط بغداد.

وبعد المحاولة، دعا الكاظمي -في كلمة متلفزة- الجميع إلى "الحوار الهادف والبنّاء من أجل العراق ومستقبله"، في حين أشار إلى أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا".