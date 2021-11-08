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أخبار|إيران

اتهم إيران بتدبيرها.. الموساد "يٌحبط" هجمات ضد إسرائيليين في دول أفريقية

midan - الحرس الثوري
الموساد قال إن فيلق القدس حاول من دون جدوى استهداف إسرائيليين في السنغال وغانا وتنزانيا (الأوروبية-أرشيف)
8/11/2021

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) أحبط سلسلة هجمات ضد إسرائيليين في دول أفريقية، متهما إيران بالتخطيط لها.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حاول من دون جدوى استهداف إسرائيليين في السنغال وغانا وتنزانيا.

من جهتها، قالت "القناة 12" الخاصة إن 5 أشخاص جندهم فيلق القدس اعتُقلوا في تنزانيا وكينيا والسنغال للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وادعت أن المعتقلين الخمسة جندوا لشن هجمات على سياح في سفارة تنزانيا وضد رجال أعمال في السنغال وكينيا، حيث وردت معلومات استخبارية من دول غربية حول هذه المخططات.

ولم تحدد القناة تاريخ اعتقال الأشخاص الخمسة، أو جنسياتهم، أو ظروف احتجازهم، كما لم يصدر على الفور تعليق رسمي إيراني بهذا الخصوص.

المصدر : وكالات

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