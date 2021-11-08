أسفر عن إصابة جنديين.. قصف إسرائيلي على مواقع وسط وغرب سوريا

أصيب جنديان سوريان بجروح جراء قصف إسرائيلي جديد، الاثنين، استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وقال مصدر عسكري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا" من اتجاه شمال العاصمة اللبنانية بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت للصواريخ وأسقطت معظمها، مشيرًا إلى أن العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية، من دون إضافة تفاصيل عن ماهية النقاط المستهدفة وموقعها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قوله إن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت محيط مطار الشعيرات العسكري في جنوب شرق محافظة حمص (وسط)، حيث تقع مواقع عسكرية عدة تابعة لقوات النظام وتوجد فيها مجموعات موالية لإيران".

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصا أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.