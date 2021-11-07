Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|إيران

ناشونال إنترست: أي حرب بين إسرائيل وإيران ستكون دموية ومكلفة

تبادلت إسرائيل وإيران خلال الفترة الأخيرة الاتهامات باستهداف سفن الشحن التجارية وناقلات النفط لكل منهما بمنطقة الخليج والمحيط الهندي (الجزيرة)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202103:52 PM (مكة المكرمة)

تحولت الأنظار عن المخاوف من نشوب حرب في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل جراء التوتر بين البلدين إلى أزمات أخرى في المنطقة.

ورغم ذلك فإن قلق إسرائيل من تنامي النفوذ الإيراني لم يهدأ، وما زال احتمال الحرب قائما في تلك البيئة الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بما ستتمخض عنه، فما مآلات الحرب بين إسرائيل وإيران في حال اندلاعها؟

بهذا السؤال استهل روبرت فارلي -الأستاذ بكلية باترسون للدبلوماسية والتجارة الدولية في "جامعة كنتاكي" (University of Kentucky) الأميركية- مقالا له في موقع "ناشونال إنترست" (National Interest) الأميركي يستشرف فيه مآلات التوتر بين إيران وإسرائيل، ويستعرض ميزان القوى بين البلدين والثمن الباهظ الذي سيدفعانه هما والمنطقة برمتها جراء الحرب.

ويرى فارلي -في مقاله- أنه بالرغم من المناوشات التي جرت بين إيران وإسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإن كلا البلدين يدركان أن الحرب المفتوحة ليست في مصلحتهما، لكن إذا تغيرت تلك النظرة في أي من البلدين، فإن ذلك قد يقود إلى نشوب حرب بينهما.

أسباب وتداعيات

ويشير الكاتب إلى أن طهران قد تقرر دخول حرب مع تل أبيب لتحويل الأنظار عن مشاكلها الداخلية، كالانتفاضة الشعبية وتدهور الاقتصاد. وقد ترى أن حربا قصيرة ضد إسرائيل قد تعود عليها بمكاسب سياسية في المنطقة تفوق المخاطر المترتبة على الحرب.

ومن جهتها، قد تقرر إسرائيل أن حربا سريعة ومدمرة قد تساعد في نزع الشرعية عن إيران وزعزعة استقرارها، وتسهم في الحد من نفوذها في المنطقة. فالإسرائيليون يدركون أن قصف مدنهم بوابل من الصواريخ الإيرانية سيكون غير مريح، ولكنهم يرون أن الحرب مع إيران لا تشكل خطرا وجوديا بالنسبة لإسرائيل.

ميزان القوى

وفيما يتعلق بميزان القوى بين الطرفين، يرى فارلي أن إسرائيل تتفوق على إيران في شتى المجالات العسكرية باستثناء الصواريخ الباليستية التقليدية.

وباستطاعة سلاح الجو الإسرائيلي أن يضرب أهدافا في جميع أنحاء إيران، بالرغم من أنه قد يواجه تحديات للحفاظ على الإذن بالتحليق في أجواء الدول المجاورة لإيران إذا طال أمد الحرب.

ويقول الكاتب إنه سيكون من الحكمة عدم مشاركة سلاح الجو الإيراني في الحرب، الذي ربما لا يتجنب التعرض للتدمير بسبب بُعد قواعده الشرقية عن إسرائيل. كما تتمتع إسرائيل بقدرات بحرية كبيرة تستطيع عن طريقها التغلب على أذرع إيران على الأرض.

ومن جهتها، تملك إيران مقدرات عسكرية كبيرة في كل من سوريا والعراق. وتستطيع صواريخ إيران الموجودة في البلدين ضرب أهداف في جميع أنحاء إسرائيل، وقد تتغلب مؤقتا على شبكة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، كما تستطيع إيران قصف إسرائيل بالصواريخ الباليستية من الأراضي الإيرانية.

ثمن باهظ

ويتساءل البروفسور والمؤلف الأميركي -في مقاله- عن أمد الحرب في حال نشوبها، ويستعرض جملة من العوامل التي من شأنها أن تلعب دورا محوريا في تحديد ذلك، ومن بينها المخزون الصاروخي للفصائل والحركات التي تخوض حربا بالوكالة لصالح إيران، وقدرة تلك الجهات على تحمل "العقاب الإسرائيلي" كما يصفه الكاتب.

وفي المقابل، فإن إلحاق إسرائيل أضرارا كبيرة بإيران من شأنه استنفاد النوايا الحسنة لدول الخليج العربي، كما سيعتمد طول الحرب وقصرها على موقف الولايات المتحدة منها.

ويقول فارلي إنه بالرغم من تردد الولايات المتحدة الملحوظ في ضرب إيران خلال السنوات القليلة الماضية مع وجود ذرائع للقيام بذلك، فقد تكون أكثر ميلًا للتدخل لصالح إسرائيل.

وخلص المقال إلى أن تكلفة الحرب الباهظة سيدفعها -في النهاية- المدنيون الأبرياء في البلدان التي ستشملها، والذين لا علاقة لهم بكيفية وأسباب شن تلك الحرب.

المصدر : ناشونال إنترست

حول هذه القصة

FILE PHOTO: Iranian Deputy at Ministry of Foreign Affairs Abbas Araghchi arrives at a meeting of the JCPOA Joint Commission, in Vienna, Austria, April 6, 2021. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

استئناف مفاوضات النووي بفيينا اليوم وطهران تهدد بالانسحاب إن كانت "إضاعة" للوقت

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ لدى استقباله رئيس الوفد المفاوض الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني تمر بفترة حرجة، وثمة حاجة لتعبئة كل الجهود الدبلوماسية.

Published On 15/4/2021

من دون كشف التفاصيل.. إيران تعلن إحباط هجوم على مبنى لمنظمة الطاقة الذرية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن سلطات البلاد أحبطت صباح اليوم الأربعاء محاولة تخريبية استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية غرب طهران، وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو خسائر مادية.

Published On 23/6/2021

إسرائيل تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي وروسيا تتوقع استئناف مفاوضات فيينا خلال أسبوعين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، في حين توقعت روسيا استئناف مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى منتصف الشهر الجاري.

Published On 2/7/2021
A view shows the scene of the attack that killed Prominent Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh, outside Tehran

نيويورك تايمز: روبوت قاتل استخدم في اغتيال أكبر عالم نووي إيراني ومسؤولون أميركيون أقروا الخطة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن اغتيال إسرائيل للعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أواخر العام الماضي، تم باستخدام روبوت قاتل، مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين أقروا الخطة.

Published On 19/9/2021
المزيد من أخبار

ذا هيل: ما السلاح الصيني الذي يخشاه الجيش الأميركي؟

China Celebrates 100th Anniversary Of The Communist Party At Mass Gala

سي إن إن: قراصنة أجانب تسللوا إلى شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية

بعد بث برنامج ما خفي أعظم.. إسرائيل تعيد التحقيق في أحداث قمع وتعذيب أسرى فلسطينيين بسجن النقب

بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ما مصير الأصول الحكومية بالقاهرة؟

صورة2 البرلمان يسن تشريع لفصل الموظف الإرهابي-مجلس النواب المصري- تصوير زميل مصور صحفي ومسموح باستخدام الصورة (2)
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم