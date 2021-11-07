Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|السعودية

محكمة استئناف سعودية تنظر في أحكام بحق معتقلين أردنيين وفلسطينيين

محمد صالح الخضري (وسط) منسق العلاقة بين حركة حماس والسعودية
محمد صالح الخضري (وسط) ممثل حركة حماس في السعودية (مواقع التواصل-أرشيف)
7/11/2021

تنظر محكمة استئناف سعودية اليوم الاثنين في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، بينهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السعودية محمد الخضري.

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر مشايخ إن محكمة استئناف الرياض ستبدأ الاثنين النظر في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين.

وأضاف أن جلسات المحاكمة ستتوزع على 3 أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 60.

ودعا رئيس اللجنة السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على جميع المستويات؛ لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية.

‎ وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد قضت في الثامن من أغسطس/آب الماضي بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة حماس لديها محمد الخضري؛ ضمن أحكام شملت 69 أردنيا وفلسطينيا، وراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي فبراير/شباط 2019 أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وأعربت حركة حماس عن رفضها الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق الموقوفين، وأوضحت -في بيان لها وقتئذ- أن الأحكام غير مبررة، معتبرة أن من صدرت بحقهم كان كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم من دون الإساءة إلى الرياض.

وناشدت حركة حماس القيادة السعودية الإفراج سريعا عن المعتقلين لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

ذا هيل: ما السلاح الصيني الذي يخشاه الجيش الأميركي؟

China Celebrates 100th Anniversary Of The Communist Party At Mass Gala

سي إن إن: قراصنة أجانب تسللوا إلى شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية

بعد بث برنامج ما خفي أعظم.. إسرائيل تعيد التحقيق في أحداث قمع وتعذيب أسرى فلسطينيين بسجن النقب

بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ما مصير الأصول الحكومية بالقاهرة؟

صورة2 البرلمان يسن تشريع لفصل الموظف الإرهابي-مجلس النواب المصري- تصوير زميل مصور صحفي ومسموح باستخدام الصورة (2)
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم