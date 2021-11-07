تحذير من توقف محطة كهرباء غزة جراء نفاد الوقود

حذرت شركة توزيع الكهرباء في غزة من الآثار السلبية التي قد تنجم عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في الساعات القادمة.

وقالت سلطة الطاقة في غزة إن إمدادات الوقود القطري المغذي لمحطة الكهرباء متوقفة منذ يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن نسبة العجز في توفير الكهرباء قد تبلغ 70%، إذا توقفت المحطة عن العمل بشكل كامل.

ويعتمد قطاع غزة على 3 مصادر أساسية للحصول على الكهرباء: أولها محطة توليد الكهرباء التي توفر في أقصى طاقة إنتاجها 70 ميغاواتا، وخطوط الكهرباء الإسرائيلية التي توفر طاقة كهربائية تبلغ 120 ميغاواتا، فضلا عن الخطوط المصرية التي توفر طاقة تبلغ 23 ميغاواتا؛ وهذه الخطوط تتعرض للأعطال بشكل مستمر، وتحتاج إلى صيانة دائمة.

وتراوح احتياجات قطاع غزة من الكهرباء في الأيام العادية ما بين 450 ميغاواتا و500 ميغاوات، وتحتاج محطة توليد الكهرباء إلى 650 ألف لتر من السولار لتعمل بكامل طاقتها، وهي احتياجات صعبة التحقق بسبب عراقيل الاحتلال، والمناكفات السياسية، وإغلاق المعابر.

وعلى مدار السنوات الماضية، قدّمت منح مالية لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة، كان آخرها منحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في يناير/كانون الثاني الماضي، المقدّرة بـ360 مليون دولار، يتم صرفها خلال عام 2021، حيث خصص جزء من المنحة لتشغيل محطة الكهرباء.

ومنذ عام 2006 يعاني قطاع غزة أزمة حادة في توفير مصادر الطاقة، أسهمت المنحة القطرية في تخفيف آثارها على الحياة اليومية.