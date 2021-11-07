Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|فلسطين

تحذير من توقف محطة كهرباء غزة جراء نفاد الوقود

توقف محطة توليد الكهرباء في غزة بعد نفاد الوقود
محطة توليد الكهرباء في غزة تحتاج إلى 650 ألف لتر من السولار لتعمل بكامل طاقتها (الجزيرة)
7/11/2021

حذرت شركة توزيع الكهرباء في غزة من الآثار السلبية التي قد تنجم عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في الساعات القادمة.

وقالت سلطة الطاقة في غزة إن إمدادات الوقود القطري المغذي لمحطة الكهرباء متوقفة منذ يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن نسبة العجز في توفير الكهرباء قد تبلغ 70%، إذا توقفت المحطة عن العمل بشكل كامل.

ويعتمد قطاع غزة على 3 مصادر أساسية للحصول على الكهرباء: أولها محطة توليد الكهرباء التي توفر في أقصى طاقة إنتاجها 70 ميغاواتا، وخطوط الكهرباء الإسرائيلية التي توفر طاقة كهربائية تبلغ 120 ميغاواتا، فضلا عن الخطوط المصرية التي توفر طاقة تبلغ 23 ميغاواتا؛ وهذه الخطوط تتعرض للأعطال بشكل مستمر، وتحتاج إلى صيانة دائمة.

وتراوح احتياجات قطاع غزة من الكهرباء في الأيام العادية ما بين 450 ميغاواتا و500 ميغاوات، وتحتاج محطة توليد الكهرباء إلى 650 ألف لتر من السولار لتعمل بكامل طاقتها، وهي احتياجات صعبة التحقق بسبب عراقيل الاحتلال، والمناكفات السياسية، وإغلاق المعابر.

وعلى مدار السنوات الماضية، قدّمت منح مالية لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة، كان آخرها منحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في يناير/كانون الثاني الماضي، المقدّرة بـ360 مليون دولار، يتم صرفها خلال عام 2021، حيث خصص جزء من المنحة لتشغيل محطة الكهرباء.

ومنذ عام 2006 يعاني قطاع غزة أزمة حادة في توفير مصادر الطاقة، أسهمت المنحة القطرية في تخفيف آثارها على الحياة اليومية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

توقف محطة توليد الكهرباء في غزة بعد نفاد الوقود

تعرف على تفاصيل مشروع خطوط نقل الغاز لحل أزمة كهرباء غزة بتمويل قطري أوروبي

مثّل الإعلان عن مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى قطاع غزة، بتمويل قطري أوروبي، بارقة أمل لمليوني فلسطيني يعانون أزمة كهرباء مستعصية منذ فرض إسرائيل حصارها المشدد على القطاع الساحلي عام 2006.

Published On 26/2/2021
المزيد من أخبار

ذا هيل: ما السلاح الصيني الذي يخشاه الجيش الأميركي؟

China Celebrates 100th Anniversary Of The Communist Party At Mass Gala

سي إن إن: قراصنة أجانب تسللوا إلى شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية

بعد بث برنامج ما خفي أعظم.. إسرائيل تعيد التحقيق في أحداث قمع وتعذيب أسرى فلسطينيين بسجن النقب

بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ما مصير الأصول الحكومية بالقاهرة؟

صورة2 البرلمان يسن تشريع لفصل الموظف الإرهابي-مجلس النواب المصري- تصوير زميل مصور صحفي ومسموح باستخدام الصورة (2)
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم