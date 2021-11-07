يعد فيلم "الجزيرة دوت نت" الوثائقي الأول الذي يوثق مسيرة موقع الجزيرة نت ويستضيف عددا من مؤسسيه ومديري التحرير الذين تعاقبوا عليه منذ انطلاقته قبل 20 عاما

تبث قناة الجزيرة الوثائقية فيلم "الجزيرة دوت نت" اليوم الاثنين، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهو وثائقي من إنتاج "الجزيرة نت" يروي في 30 دقيقة قصة الموقع خلال 20 عاما.

ويرصد الفيلم الوثائقي الذي أخرجته سهى إسماعيل، لحظات التأسيس الأولى للموقع، كما يتتبع اللحظات السياسية الفارقة التي شهدتها المنطقة والعالم، وأثرها في حضور موقع الجزيرة نت على الساحة العربية والعالمية، وتصدّره المواقع الإخبارية بمحتواه الحصري ومصداقيته وتعدديته.

كما يتطرق الفيلم إلى معاصرة "الجزيرة نت" لثورات الويب التي تزامنت مع ظهور أشكال جديدة لصناعة المحتوى الرقمي، وكيفية تعامل الموقع مع هذا المستجد استثمارا وتصويبا له. ويعرض أهم المشاريع التي أطلقها الموقع مواكبة للحظة وتلبية لحاجات القارئ، كما يستشرف الفيلم المستقبل في ضوء اللحظة الراهنة.

ويعد فيلم "الجزيرة دوت نت" الوثائقي الأول الذي يوثق مسيرة موقع الجزيرة نت، ويستضيف عددا من مؤسسيه ومديري التحرير الذين تعاقبوا عليه منذ انطلاقته قبل 20 عاما.

وإلى جانب شاشة الجزيرة الوثائقية سيُعرض الفيلم على منصات الجزيرة الرقمية ضمن الاحتفال بمرور 25 عاما على انطلاق قناة الجزيرة.