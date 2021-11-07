أمير قطر يتسلم رسالة خطية من سلطان عُمان

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لسلطان عُمان، خلال استقبال الشيخ تميم له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأحد.

وحمّل أمير قطر المبعوث العُماني تحياته إلى السلطان هيثم وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وللشعب العماني بالمزيد من التطور والازدهار.