Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|قطر

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من سلطان عُمان

سلطان عُمان يبعث برسالة خطية لأمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) يتسلم الرسالة خلال استقباله المبعوث الخاص لسلطان عمان (الجزيرة)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202105:45 PM (مكة المكرمة)

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لسلطان عُمان، خلال استقبال الشيخ تميم له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأحد.

وحمّل أمير قطر المبعوث العُماني تحياته إلى السلطان هيثم وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وللشعب العماني بالمزيد من التطور والازدهار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

ذا هيل: ما السلاح الصيني الذي يخشاه الجيش الأميركي؟

China Celebrates 100th Anniversary Of The Communist Party At Mass Gala

سي إن إن: قراصنة أجانب تسللوا إلى شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية

بعد بث برنامج ما خفي أعظم.. إسرائيل تعيد التحقيق في أحداث قمع وتعذيب أسرى فلسطينيين بسجن النقب

بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ما مصير الأصول الحكومية بالقاهرة؟

صورة2 البرلمان يسن تشريع لفصل الموظف الإرهابي-مجلس النواب المصري- تصوير زميل مصور صحفي ومسموح باستخدام الصورة (2)
الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

أين يقع أبرد مكان على وجه الأرض؟ وما اسم أعلى شلال في العالم؟

Said سعيد - بحيرة الجليد الأزرق – القطب الجنوبي – بيكساباي – متاح الاستخدام - علماء يحذرون من انهيار الغطاء الجليدي غربي القطب الجنوبي

الجيش العراقي يعلن تحديد منطقة انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من ارتكبوا محاولة الاغتيال وسنلاحقهم