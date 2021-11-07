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أخبار|أفغانستان

أفغانستان.. قتلى وجرحى من طالبان في انفجارات متفرقة بمدينة جلال آباد

الانفجار الأول استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن في دائرة الشرطة الرابعة (الأوروبية- أرشيف)
7/11/2021

أفاد مصدر أمني حكومي أفغاني للجزيرة بمقتل 8 من مسلحي حركة طالبان وإصابة 17 آخرين في تفجيرات متفرقة وقعت اليوم الأحد في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقُتل 3 مدنيين -على الأقل- جراء تفجير مزدوج في مدينة جلال آباد، ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين محليين قولهم إن تفجيرين متتاليين استهدفا المنطقة الثانية في مركز جلال آباد.

من جهتها، ذكرت الشرطة أن عنصرين من قوات الأمن التابعة لحركة طالبان أصيبا بعد انفجار مزدوج، أعقبه إطلاق نار في المدينة.

وأوضح رئيس شرطة الولاية مولاوي شيخ ندا محمد أن الانفجار الأول استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن في دائرة الشرطة الرابعة، وأسفر عن إصابتين، بينما لم يسفر الانفجار الثاني عن إصابات.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي أسلحة عقب وقوع التفجرين، وتحدثوا عن اشتباك بالرصاص بين قوات طالبان والمهاجمين بعد الانفجارين، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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