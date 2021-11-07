يستحدث الزواج المدني بالإمارة.. أبو ظبي تصدر قانونا للأحوال الشخصية لغير المسلمين

أعلنت إمارة أبو ظبي إصدار قانون لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، وقالت إن مواده تضمنت "مفهوم الزواج المدني".

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد إن القانون -الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي- يهدف إلى تعزيز "مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات".

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسية تشمل الزواج المدني والطلاق والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.

وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال "استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

ونقلت الوكالة عن وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن الدائرة عملت على إيجاد حلول تشريعية توفر مظلة قضائية للأجانب المقيمين في الإمارة "لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".