Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|إيران

إيران تزيد مخزون اليورانيوم المخصب وسط تحذير دولي من فشل إنقاذ الاتفاق النووي

طهران ذكرت أنها أنتجت 6.5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في يونيو/حزيران الماضي (الجزيرة)
5/11/2021

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الجمعة أن البلاد تواصل توسيع برنامجها النووي، رغم أنه من المقرر إجراء المفاوضات الدولية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في فيينا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله "لقد أنتجنا حتى الآن 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والتي لا تستطيع أي دولة إنتاجها باستثناء الدول التي تمتلك أسلحة نووية".

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في فيينا.

وتقول القوى الغربية إن فرص إنقاذ الاتفاق تتقلص في ضوء تسريع إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم بالقرب من الدرجة المطلوبة لتصنيع أسلحة، معتبرة ذلك انتهاكا للقيود التي نص عليها الاتفاق.

كمالوندي أكد أن بلاده أنتجت 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% (الصحافة اللبنانية)

أسلحة نووية

ونفت طهران في السابق سعيها لامتلاك أسلحة نووية، قائلة إنها تعمل على تخصيب اليورانيوم لاستخدامات الطاقة المدنية فقط، وقالت إن انتهاكاتها يمكن العدول عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعاودت الانضمام إلى الاتفاق.

لكنها عادت وذكرت في يونيو/حزيران الماضي أنها أنتجت 6.5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.

ويحد الاتفاق النووي من درجة النقاء التي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عندها بما لا يتجاوز 3.67%، وهو المستوى المناسب لمعظم استخدامات الطاقة النووية المدنية. وهذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة 20% التي وصلت إليها إيران قبل اتفاق 2015 وأدنى بكثير عن نسبة 90% المناسبة لصنع سلاح نووي.

وتقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تريد العودة إلى الاتفاق، لكنها لا تتفق مع طهران بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيت هذه الخطوات.

وتدور القضايا العالقة الرئيسية الآن حول القيود النووية التي ستقبلها طهران والعقوبات التي سترفعها واشنطن.

ويعتقد مسؤولون ومحللون غربيون أن زيادة طهران مستوى تخصيب اليورانيوم مع ترويها في العودة للمحادثات، التي تأجلت في يونيو/حزيران الماضي عند انتخاب رئيس جديد للبلاد، يهدف إلى تعزيز مواقفها لانتزاع المزيد من التنازلات عند استئناف المفاوضات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

النووي الإيراني.. واشنطن تدرس الخيارات وطهران تنتقد الإرادة الأميركية لعدم "الجدية"

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده وألمانيا وفرنسا وبريطانيا متحدة في مسعاها لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، في حين قالت طهران إنها لا تلمس إرادة جدية من واشنطن للعودة للاتفاق.

Published On 31/10/2021
U.S. Secretary of State Antony Blinken visits Brussels to discuss Russia, Afghanistan and Iran

النووي الإيراني.. واشنطن تدرس خيارات فشل المفاوضات وطهران تتمسك بشرط رفع العقوبات

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تدعم الدبلوماسية والحوار في الملف النووي الإيراني، لكنها تدرس خيارات أخرى في حال فشل المفاوضات، في حين جددت طهران شرطها رفع العقوبات للتحاور معها.

Published On 1/11/2021

شمخاني: مفاوضات "النووي" ستفشل إن لم يضمن بايدن عدم انسحاب واشنطن منه

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 ستفشل ما لم يتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن من ضمان عدم انسحاب واشنطن منه.

Published On 3/11/2021

النووي الإيراني.. واشنطن ترحب باستئناف مباحثات فيينا والرئيس الإيراني: نتطلع إلى مفاوضات تنهي العقوبات الأميركية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن ما تريده بلاده من مفاوضات فيينا هو نتائج حقيقية تنهي العقوبات الأميركية، كما رحبت الولايات المتحدة بإعلان إيران والاتحاد الأوروبي استئناف محادثات فيينا.

Published On 4/11/2021
المزيد من أخبار

بايدن يعتبره خبرا سارا.. فايزر تؤكد أن حبّتها لعلاج كوفيد فعالة بنسبة 89%

A 3D printed Pfizer logo is placed near medicines from the same manufacturer in this illustration

العراق.. ضحايا في مواجهات الجمعة وبدء تحقيقات يشارك فيها الحشد الشعبي

Protest in Baghdad against election results

انتصار ناقص لبايدن.. الكونغرس يقر خطة ضخمة لتحديث البنى التحتية ويرجئ أخرى للإصلاح الاجتماعي

لتعزيز الاستيطان فيه.. روضة أطفال ومراكز يهودية في طريقها إلى حي الشيخ جرّاح

جدريات على جدران المنازل المهددة بالإخلاء "لا لنكبة جديدة".. ترفض الرحيل وتصر على الصمود والبقاء
الأكثر قراءة

عائلة فلسطينية تُسلّم تركيا "أمانة" تركها ضابط عثماني منذ الحرب العالمية الأولى

مفاجأة.. قرداحي يعتبر سلاح حزب الله غير مشروع و"إم بي سي" كرّمته قبل أسابيع

يستضيفه بايدن.. دعوة دولة عربية واحدة لمؤتمر عالمي حول الديمقراطية

Tulsa Commemorates 100th Anniversary Of Tulsa Race Massacre

وسط غموض في مآلات الأزمة.. ميقاتي لن يدعو لجلسة حكومية قبل اسقالة قرداحي وحزب الله يرفض رحيله

Lebanese Information Minister George Kordahi arrives to meet with Maronite Patriarch Bechara Boutros Al-Rai in Bkerke