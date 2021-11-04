نظرية المؤامرة تطل برأسها.. عراقيون يشككون في تسبب مطعم فلافل في تسمم المئات فما القصة؟

نشطاء تحدثوا في وقت سابق عن تسبب مطعم متخصص ببيع الفلافل في محافظة ميسان (جنوبي العراق) في تسمم جماعي لعشرات من زبائنه ووفاة أحدهم، ودفع ذلك القضاء العراقي إلى إصدار أمر بتوقيف مدير المطعم و6 متهمين آخرين.

شكك عراقيون -عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي- بالرواية الرسمية حول سبب تسمم مئات الأشخاص بعد أكلهم في مطعم مخصص لبيع الفلافل في محافظة ميسان جنوب البلاد، ولفتوا إلى أن أعداد المتسممين تزايدت بشكل كبير وتدريجي، الأمر الذي يدعو للشك في طبيعة السبب الحقيقي.

وقال مصطفى سعدون رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان -عبر حسابه على تويتر- "ما يحدث في ميسان، لا ربط له بالـ"فلافل". المياه هناك وفي العراق كله، ملوثة، والتربة، والجو، وكل شيء. نعم، مطاعمنا ليست نظيفة، لكن الله هو الذي يحفظنا من سوئها، أما مصيبتنا الحقيقية، فهي تلوث كل شيء".

ما يحدث في ميسان، لا ربط له بالـ"فلافل". المياه هناك وفي العراق كله، ملوثة، والتربة، والجو، وكل شيء. نعم، مطاعمنا ليست نظيفة، لكن الله هو الذي يحفظنا من سوءها، أما مصيبتنا الحقيقية، فهي تلوث كل شيء. هذا مقال كتبته عام 2018 عن التلوث الذي يحضر على موائدناhttps://t.co/VTOramf7sg — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) November 3, 2021

وكتب الناشط الحقوقي محمد الكندي -عبر حسابه على تويتر- متسائلا "هل تصدق أكثر من 500 مواطن أكل فلافل وتسمم"؟. وأضاف الكندي أن "وسائل الإعلام والحكومة، تُضلل الحقائق لماذا لا تقولون التلوث جاء بسبب الماء الآسن غير صالح للشرب، الذي يصل منازل المواطنين وهناك تلوث بيئي"، مشيرا إلى أن التسمم غير معدٍ "حتى ينتقل للآخرين".

هل تصدق أكثر من 500 مواطن أكل فلافل العطشان وتسمم ؟! وسائل الإعلام والحكومة،

تُضلل الحقائق لماذا لا تقولون التلوث جاء بسبب الماء الاسن غير صالح للشرب، الذي يصل منازل المواطنين وهناك تلوث بيئي ؟!

التسمم غير مُعدي حتى ينتقل للاخرين !#العراق ميسان — ⚖️🇮🇶 محمد الكندي (@M__AlKindy) November 3, 2021

وعلقت الإعلامية سجد الجبوري -عبر حسابها على تويتر- قائلة إن موضوع تسمم أكثر من 400 شخص بميسان بسبب "لفات فلافل" غير منطقي، وتساءلت هل يعقل أن تزيد حالات التسمم يوميا رغم إغلاق المطعم وأن يأكل 400 شخص سندويتشات الفلافل في المطعم نفسه وفي اليوم نفسه؟.

ما احب اعيش اجواء نظرية المؤامرة بس بصراحة موضوع تسمم اكثر من ٤٠٠ شخص بـ #ميسان بسبب "لفات فلافل" مو منطقي ليش يوميا يزيد عدد حالات التسمم مع العلم المطعم انغلق وهل من المعقول ٤٠٠ شخص اكلوا بنفس اليوم لفات فلافل من نفس المطعم!!!#عجيب — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) November 3, 2021

وكتب الصحفي عمر المنصوري -عبر حسابه على تويتر- ساخرا "الموقف الوبائيّ لفيروس كوفيد مطعم فلافل محافظة ميسان بلغ 568 حالة تسمم. اقترح نصدر وباء الفلافل وبذلك نربح سمعة جديدة كدولة مصدرة".

الموقف الوبائيّ لفيروس كوفيد مطعم #فلافل محافظة ميسان بلغ 568 حالة تسمم. اقترح نصدر وباء الفلافل وبذلك نربح سمعة جديدة كدولة مصدرة. — عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) November 3, 2021

وقالت دائرة صحة محافظة ميسان (جنوبي العراق) -خلال مؤتمر صحفي- إن جميع المرضى بالتسمم أكلوا من مطعم واحد بمدينة العمارة مركز المحافظة، وأغلق المطعم احترازيا بعد أخذ العينات لفحص الأغذية داخله.

وأشار مصدر طبي إلى أن عدد المصابين وصل إلى 580 شخصا وحالة وفاة واحدة، مؤكدا أنه يوجد لجان وزعت على جميع محطات المياه ولا يوجد شيء مقلق، وأن الفحص أكد وجود تسمم غذائي، والقضية تحولت إلى قضية جنائية.

وكان نشطاء تحدثوا في وقت سابق عن تسبب مطعم متخصص ببيع الفلافل في محافظة ميسان (جنوبي العراق) في تسمم جماعي لعشرات من زبائنه ووفاة أحدهم، ودفع ذلك القضاء العراقي إلى إصدار أمر بتوقيف مدير المطعم و6 متهمين آخرين.

وتداول عراقيون -عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي- صورا ومقاطع فيديو تظهر اعتداء ذوي الضحايا على مطعم "العطشان" لبيع الفلافل، وتحطيم الزجاج الخارجي ومحتويات المطعم.