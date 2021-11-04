وتيرة عدوى "مقلقة جدا" بأوروبا.. "علاج ثوري" في بريطانيا وخبراء يعلنون موعد السيطرة على كورونا عالميا

أكد خبراء طبيون أنهم يتوقعون أن يتمكن العالم من السيطرة على فيروس كورونا "كوفيد-19" بنهاية عام 2022، في حين أعلنت المملكة المتحدة موافقتها على "علاج ثوري" لكورونا، وسط تحذيرات من وتيرة انتقال عدوى الفيروس في أوروبا.

ونقلت وكالة رويترز عن دراسة لـ10 خبراء في مجال الأمراض المعدية أن دولا ستخرج من الجائحة بفضل المزج بين مستوى تطعيم واسع، وانتشار المناعة الطبيعية بين الأشخاص الذي أصيبوا بالفيروس.

ووفق الدراسة، من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والبرتغال والمملكة المتحدة والهند أولى الدول التي تخرج من أزمة كورونا.

وتوقعت الدراسة حدوث زيادة طفيفة في انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء، على أن يتراجع خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

لكن الخبراء حذروا من إسراع بعض الدول في رفع الإجراءات الاحترازية، ولا سيما في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، وتوقعوا أن يسبب الفيروس المرض والوفاة في السنوات المقبلة، لكن على غرار كثير من الأمراض المستوطنة الأخرى، كالملاريا.

وفي تطور لافت آخر، أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكورونا من إنتاج مختبرات "ميرك" الأميركية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان "إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19".

وأكد أن "ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكنهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري".

المملكة المتحدة قالت اليوم الخميس إنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" (رويترز)

مقلقة جدا

ورغم التفاؤل الذي حملته هذه التوقعات، فإن منظمة الصحة العالمية ما تزال تحذر من وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا في أوروبا، وتصفها بالمقلقة جدا.

وأضافت المنظمة أن هذه الوتيرة قد تؤدي إلى رفع عدد الوفيات في أوروبا جراء الفيروس إلى نصف مليون بحلول فبراير/شباط المقبل.

ووصف المدير الإقليمي لأوروبا في المنظمة هانس كلوغه القارة الأوروبية بأنها أصبحت مجددا مركزا للجائحة.

وعزت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات مكافحة الفيروس.

ويسجل عدد الإصابات اليومية ارتفاعا منذ 6 أسابيع متتالية في أوروبا في عدد الوفيات اليومية مع حوالي 250 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا استنادا إلى إحصائيات وكالة الصحافة الفرنسية.

ويسجل الارتفاع الجديد خصوصا في روسيا (8162 وفاة في الأيام الـ7 الأخيرة) وأوكرانيا (3819 وفاة) ورومانيا (3100 وفاة).

السلطات الصحية أعلنت اليوم تسجيل 104 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس (غيتي)

ألمانيا والصين

من جهتها، سجّلت ألمانيا اليوم الخميس أعلى ارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات منذ ظهر الوباء، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن "معهد روبرت كوخ".

وأفاد المعهد الصحي الألماني بأن البلد سجّل 33 ألفا و949 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم يتجاوز آخر حصيلة يومية قياسية سجّلت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 وبلغت 33 ألفا و777 حالة.

وألقى وزراء باللوم في ذلك على معدّل التطعيم المنخفض نسبيا في البلاد، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن 66.9% فقط من السكان تلقوا كامل جرعات اللقاحات حتى اليوم الخميس.

ويشير العاملون في مجال الصحة إلى أن غالبية المرضى في وحدات العناية المشددة هم أشخاص غير محصّنين، فيما ترتفع أعدادهم بشكل سريع.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية اليوم الخميس تسجيل 104 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس مقارنة مع 109 في اليوم السابق.