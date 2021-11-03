Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|سودان

مقال بالغارديان: انقلاب السودان حطم آمال الثورة

مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب الذي حدث في السودان قبل أسبوع (وكالة الأنباء الأوروبية)
3/11/2021

نشرت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية مقالا للكاتبة الصحفية نسرين مالك ترى فيه أن الانقلاب الذي حدث في السودان الأسبوع الماضي قضى على كل المكاسب التي حققها الشعب السوداني منذ الإطاحة بحكومة البشير العسكرية عام 2019.

وأشارت مالك إلى أن انقلاب العسكر بدد الجهود التي بذلت على مدى العامين الماضيين لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي بعد 3 عقود من العزلة وحطم آمال الشعب بالتحول إلى الحكم المدني.

ورأت أن الثورة أحيت الآمال بعودة الحكم المدني ليس في السودان فحسب، بل في جميع أنحاء العالم العربي ولكن تبين الآن -بعد فوات الأوان- أن قِصَر عمرها كان أمرا لا مناص منه.

وقالت إن انتفاضة السودان قد نجحت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير، الذي ترك خلفه دولة عسكرية وأمنية ضاربة الجذور وذات مصالح اقتصادية معقدة.

وعندما اتضح للعسكر أن الشعب السوداني لن يرضى بزعيم عسكري صوري آخر بديلا للبشير، توصلوا لاتفاق مع الأحزاب المدنية على تقاسم السلطة في مرحلة انتقالية كان ينبغي أن تمهد الطريق لانتخابات ديمقراطية.

ورأت الكاتبة أن التصور الذي كان سائدا بأن العسكر سيسلم السلطة بعد المرحلة الانتقالية ويعود إلى ثكناته كان ساذجا في نظر البعض، وفي المقابل لم تكن هناك مؤشرات على أن العسكر سيقدم على انقلاب كما حدث الآن.

وقالت مالك إن الانقلاب قطع الطريق على محاولات إعادة السودان إلى المجتمع الدولي، وإن إلغاء الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار بعد حوالي 24 ساعة فقط من الانقلاب قد أضر بالاقتصاد السوداني. ولكن تلك العقوبات لا تهم الجيش الذي لا يحتاج حكامه إلى ازدهار البلد لكي يزدهروا.

ورأت أن تحالفا بين جيش من المرتزقة، وقوات الدعم السريع -التي هي النسخة الرسمية والموحدة من الجنجويد التي أرهبت منطقة دارفور- والجيش السوداني، وبقايا نظام البشير من أصحاب المصالح التجارية، قد أصبح الآن يحكم قبضته على السودان وسيديرونه كما يحلو لهم.

وقالت الكاتبة إن هناك خشية من أن غياب المساءلة والشفافية سيمكّن حكام السودان الجدد من تقسيم البنية التحتية للبلاد، والاستيلاء على موارده الخام مثل الذهب، وبيعها لحلفائهم الإقليميين.

وأشار المقال إلى أن الثوار الذين خرجوا إلى الشارع الأسبوع الماضي احتجاجا على الانقلاب تعرضوا للضرب وإطلاق النار وسقط منهم قتلى وجرحى آخرون في شوارع مدن سودانية مختلفة.

وخلصت مالك في مقالها إلى أن الجيش والمتحالفين معه من الجهات الأمنية أمامهم خياران الآن في المواجهة المقلقة مع الشعب السوداني؛ فإما الإذعان لإرادة الشعب أو قتله، وأن الجيش قد يعتقد أن هناك خيارا ثالثا؛ وهو العمل على كسب الوقت أملا في أن يخفت زخم الاحتجاجات الشعبية مع تولي الحكومة العسكرية الجديدة مقاليد الأمور واستقرارها في الحكم، ولكن ذلك الخيار مستبعد وفق نسرين مالك.

المصدر : غارديان

حول هذه القصة

السودان.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لحمدوك وواشنطن تحث البرهان على إعادة الحكومة

جددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهما لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وحثوا القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على إطلاق سراح حمدوك وإعادة الحكومة.

Published On 2/11/2021
Thousands protest military takeover in Sudan

مقال بواشنطن بوست: شعب السودان تذوق طعم الديمقراطية وحرية التعبير.. ويريد المزيد

قالت واشنطن بوست إن من واجب العالم الحر أن يفعل كل ما بوسعه لمساعدة الشعب السوداني على الوصول مرة أخرى لطريق الديمقراطية الذي بدا للوهلة الأولى أنه قد سلكه أخيرا بعد ثورته الشعبية عام 2019.

Published On 2/11/2021

السودان.. مساع دولية وإقليمية للعودة إلى المسار السياسي الانتقالي في البلاد

رغم مفاجأة العسكر للجميع بالانقلاب على اتفاق المسار السياسي في البلاد، فإن القوى الأممية والدولية لم تتأخر في بدء جهودها وتوسطها، سعيا للعودة بالمسار إلى ما كان عليه قبل 25 من الشهر الماضي.

بلومبيرغ عن مصادر: العسكريون والمدنيون بالسودان يقتربون من التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة

نقل موقع بلومبيرغ عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل لاتفاق جديد لتقاسم السلطة، وأضاف أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر لكن في ظل حكومة جديدة.

Published On 2/11/2021
المزيد من أخبار
رابط خارجي

تلسكوب "هابل" الفضائي.. أعظم إنجازات البشر الفلكية

رابط خارجي

"حدّ الطار".. حكاية حب عنيفة تغوص في أعماق المجتمع السعودي

ميديابارت: في رحلة سرية مع ابنها.. الرهينة الفرنسية السابقة التي أسلمت تعود إلى مالي

French President Macron welcomes aid worker Sophie Petronin near Paris

شمخاني: مفاوضات "النووي" ستفشل إن لم يضمن بايدن عدم انسحاب واشنطن منه

الأكثر قراءة

أزمة الوزير قرداحي.. بيروت تصف شروط الرياض بـ"المستحيلة" ودعم فرنسي وأميركي لحكومة ميقاتي

Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib gestures as he speaks during an interview with Reuters in Beirut

ماخاشيف وريث نور محمدوف وتلميذه.. كاد يكسر يد منافسه في نزال بالفنون القتالية المختلطة

أنباء عن توافق قريب بالسودان.. ترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة وحمدوك يتمسك بشروطه

إثيوبيا تحت الطوارئ.. مقاتلو تيغراي يهددون باقتحام أديس أبابا وآبي يصرح: محاولات جعلنا مثل ليبيا وسوريا ستفشل