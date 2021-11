في أول حديث له بعد عودته إلى كانبيرا.. السفير الفرنسي يتهم أستراليا بالخداع بشأن صفقة الغواصات

اتهم السفير الفرنسي لدى أستراليا جان بيير تيبو اليوم الأربعاء كانبيرا بالخداع عندما ألغت فجأة صفقة بمليارات الدولارات مع باريس لبناء أسطول من الغواصات.

وأضاف تيبو لوسائل الإعلام في كانبيرا "الخداع كان متعمدا، ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات، إذ كان اتفاقا مشتركا بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية، فإن الطريقة التي تم التعامل بها كانت طعنة في الظهر".

وألغت أستراليا في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا مع مجموعة "نافال" (Naval) الفرنسية لصنع غواصات تعمل بالديزل، واختارت بدلا منها بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية بعد اتفاق أمني مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وسبب القرار خلافا كبيرا بين البلدين استدعت على إثره فرنسا سفيريها من أستراليا والولايات المتحدة.

LIVE NOW: French Ambassador Jean-Pierre Thebault addresses the #NPC, speaking on the France-Australia relationship. Live now on ABC TV and iview. pic.twitter.com/dDgwtmsnZR

— National Press Club (@PressClubAust) November 3, 2021