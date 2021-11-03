بايدن راهن على فوز المرشح الديمقراطي.. وسائل إعلام أميركية تعلن فوز الجمهوريين في انتخابات منصب حاكم فرجينيا

أفادت وسائل إعلام أميركية بفوز المرشح الجمهوري غلين يانغكين على منافسه الديمقراطي تيري ماكوليف في انتخابات منصب حاكم ولاية فرجينيا وفق النتائج الأولية.

وينظر إلى نتيجة الانتخابات في الولاية على أنها مقياس لموقف الأميركيين من أداء إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فضلا عن تمهيدها الطريق لمعرفة اتجاه المزاج الانتخابي لما هو متوقع في انتخابات التجديد النصفي في عموم الولايات المتحدة العام المقبل.

ودُعي ناخبو هذه الولاية المجاورة للعاصمة واشنطن إلى انتخاب حاكم جديد في استحقاق يشكّل اختبارا تمهيديا لانتخابات منتصف الولاية.

وأظهر فرز أكثر من 95% من الأصوات تقدُّم يونغكين بـ2.7 نقطة على الديمقراطي مكوليف. وإثر هذه النتائج، أعلنت قناتا "إن بي سي" (NBC) و"إيه بي سي" (ABC) فوز المرشّح الجمهوري.





وتواجه في هذا الاستحقاق يونغكين (54 عاما) المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، مع تيري مكوليف (64 عاما) الذي حظي بدعم الرئيس الديمقراطي بايدن.

وكانت عمليّات فرز 3 أرباع الأصوات، قد أظهرت في وقت سابق تقدُّم يونغكين، رجل الأعمال الذي لا يمتلك خبرة سياسية، بفارق 8 نقاط على مكوليف الذي تلقّى دعما من صقور حزبه خلال الحملة.

وقال يونغكين لمؤيديه عند إعلان أولى النتائج إنّ الأمر "لم يعد منذ وقت طويل حملة انتخابية بل بدأ يتحول إلى حركة تقودونها جميعكم".

رهان بايدن

وراهن بايدن ومعه قيادات بارزة على نجاح مكوليف؛ فقبل إغلاق مراكز الاقتراع، قال الرئيس الأميركي من غلاسكو -حيث يشارك في مؤتمر "كوب 26" (cup 26) للمناخ- "سنفوز" في هذه الانتخابات حتى لو كانت النتائج "متقاربة"، داعيا الديمقراطيين إلى التصويت.





وكان بايدن قد ظهر في أرلينغتون -وهي مدينة في ضواحي العاصمة واشنطن- إلى جانب مكوليف، وقال أمام الحشد الحاضر "كانت لديكم الشجاعة والحكمة لرفض التطرّف الذي يُهيمن الآن على الحزب الجمهوري في كل أنحاء أميركا".

وتابع أن "الحزب الجمهوري اليوم لا يدافع عن أي شيء سوى الاستمرار في خفض ضرائب الشركات الأغنى والأقوى".

وقبل بايدن، قام باراك أوباما والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وكامالا هاريس -نائبة الرئيس بايدن- بحملات من أجل مكوليف الذي كانت نتائج استطلاعات الرأي بشأنه متقاربة مع يونغكين.

وكانت المشاركة في التصويت كبيرة، حيث شارك ما يقرب من 1.2 مليون ناخب صوتوا بشكل مسبق، أي 6 أضعاف ما كانت عليه في العام 2017 عندما تم انتخاب الديمقراطي رالف نورثهام، وفقا لمنظمة "فرجينيا بابليك أكسس بروجكت" (Virginia Public Access Project) غير الحكومية.

انتخابات بلدية نيويورك

وعكس ما جرى في فرجينيا، فقد فاز المرشح الديمقراطي إريك آدامز(61 عاما) بانتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك، متغلبا بشكل مقنع على منافسه الجمهوري كورتيس سليفان.

جاء ذلك وفق نتائج غير رسمية أظهرت -أمس الثلاثاء- فوز آدامز برئاسة بلدية ​​المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وآدامز كان رئيس بلدية بروكلين إحدى مناطق نيويورك الخمسة، وبعد فوزه أصبح العمدة رقم 110 للبلدية، والثاني من أصحاب البشرة السمراء.

وكان آدامز قد قال -وهو يمسح دموعه خارج مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته- "لأنني أقف هنا، سيدرك سكان نيويورك كل يوم أنهم يستحقون الحق في الوقوف بالمدينة أيضا".