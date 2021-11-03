سبق أن طالبت بإعدام بيلوسي.. 48 ألف دولار غرامات على النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين

وصلت قيمة الغرامات المالية المفروضة على النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين إلى 48 ألف دولار، نتيجة رفضها ارتداء الكمامة في مبنى الكونغرس الأميركي.

والثلاثاء، كشفت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب أنه تم توبيخ غرين من قبل الرقيب العسكري في المجلس 20 مرة على الأقل هذا العام، وفرضت عليها الغرامات 7 مرات على الأقل، كان آخرها في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقا لرسالة من الرقيب العسكري في مجلس النواب وليام ووكر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول، فإنه تم رصد غرين 20 مرة على الأقل منذ مايو/أيار في داخل المجلس دون ارتداء الكمامة، وتم تغريمها 500 دولار في مايو/أيار لجرمها الأول، وزادت قيمة الغرامة إلى 2500 دولار على كل مخالفة أخرى.

ومارغوري تايلور غرين (46 عاما) نائبة جمهورية من ولاية جورجيا، سبق أن أثارت جدلا واسعا في البلاد بعدما أعربت عن تأييدها إعدام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرها من قادة الديمقراطيين البارزين.

وتُعرّف مارغوري نفسها على منصة تويتر بأنها "عضوة الكونغرس عن الدائرة 14 بولاية جورجيا، مسيحية، زوجة، أم، سيدة أعمال، أميركية فخورة ببلدها، ضد الإجهاض، موالية للرئيس (السابق) دونالد ترامب".

ويُعرف عنها تأييدها لتنظيم "كيونان" (QAnon) المعروف عنه ترويجه لنظريات المؤامرة وإيمانه بكثير منها، ومنها أن الانتخابات قد سُرقت من ترامب.