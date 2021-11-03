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أخبار|عراق

السلطات احتجزت صاحبه.. مطعم فلافل عراقي يتسبب في تسمم عشرات من زبائنه

عراقيون تداولوا صورا ومقاطع فيديو تظهر اعتداء ذوي الضحايا على مطعم "العطشان" لبيع الفلافل، وتحطيم الزجاج الخارجي ومحتويات المطعم.

مصادر طبية تحدثت عن حالة وفاة وإصابة 242 آخرين (مواقع التواصل)
3/11/2021

تسبب مطعم متخصص ببيع الفلافل في محافظة ميسان (جنوبي العراق) في تسمم جماعي لعشرات من زبائنه ووفاة أحدهم، ودفع ذلك القضاء العراقي إلى إصدار أمر بتوقيف مدير المطعم و6 متهمين آخرين.

وتداول عراقيون -عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي- صورا ومقاطع فيديو تظهر اعتداء ذوي الضحايا على مطعم "العطشان" لبيع الفلافل، وتحطيم الزجاج الخارجي ومحتويات المطعم.

وقال محافظ ميسان، علي دواي، خلال زيارة أجراها إلى المرضى الراقدين في مستشفى الصدر الحكومي بمدينة العمارة (مركز المحافظة)، إنه "وجّه بإصدار أمر إداري من مكتبه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الأول للمحافظ وعضوية المعاون الأمني للمحافظ ومدير قسم الشؤون القانونية للتحقيق في الموضوع وبشكل موسع".

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى -في بيان نشره على موقعه الرسمي- إن "قاضي محكمة تحقيق مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، اتخذ الإجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة أحدهم".

وقالت دائرة صحة ميسان -في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك- إنها سجلت حالة وفاة لشخص وإصابة 242 آخرين، مبينة أن "حالات التسمم التي رصدت في ميسان أغلبها بسيطة ومتوسطة الأعراض"، في حين أشارت إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.

وقال المتحدث باسم الدائرة محمد قاسم الكناني إن "مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت ٢٤٢ حالة تسمم، إلى الآن أغلبها معوية ومغص وإسهال، وهي أعراض بسيطة إلى متوسطة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة". وأضاف الكناني أنه "تم تشكيل لجان للتحري الوبائي لمعرفة الأسباب".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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