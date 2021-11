ناشونال إنترست: تقرير البنتاغون عن التطور العسكري والأمني في الصين.. قراءة بين السطور

نشر موقع "ناشونال إنترست" (the National Interest) الأميركي مقالا يسلط الضوء على تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا حول تطوير الصين قدراتها العسكرية والأمنية خلال السنوات الأخيرة.

وقال جون إيزاك -كبير الباحثين في مركز الحد من التسلح ومنع انتشار الأسلحة (at the Center for Arms Control and Non-Proliferation) في مقاله بالموقع- إن تقرير البنتاغون -الذي أُعد بتفويض من الكونغرس الأميركي، وتضمن قائمة طويلة للتقدم العسكري والأمني الذي أحرزته الصين خلال السنوات الأخيرة- يمكن قراءته على أنه نذير ببروز سباق عسكري خطير قد يهدد بحرب كارثية بين البلدين.

ويرى الكاتب أنه رغم التحديات الكبيرة التي تشكلها جهود الصين لتعزيز قوتها العسكرية، فإن قراءة تلك المساعي من منظور شبيه بذاك المتعلق بالمواجهة خلال الحرب الباردة يعد تجاهلا لجوانب مهمة من القضية، وقد يسهم في زيادة المخاطر بهذا الشأن.

كما أوضح أن معظم التحليلات الإعلامية لتقرير البنتاغون الجديد -الذي صدر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وجاء في 173 صفحة- ركزت على ما ورد فيه من أن الصين قد تمتلك نحو ألف رأس نووية بحلول عام 2030، مقارنة بترسانتها الآن التي تقدر بنحو 200 إلى 350 رأسا نووية فقط.





التعاطي الأمثل

وقال الكاتب إن التقرير حجب عناصر مهمة متعلقة بالنقطة التي ركزت عليها وسائل الإعلام، حيث لم يذكر ترسانة الولايات المتحدة التي تحوي 3800 سلاحا نوويا، كما لم يذكر الرؤوس الحربية منتهية الصلاحية التي تنتظر التفكيك، التي تجعل إجمالي الترسانة الأميركية 5500 سلاحا نوويا.

ويلفت الكاتب إلى أن هذا العدد يعني أن الولايات المتحدة ستحافظ على التفوق مع الصين في المجال النووي، حتى ولو حدث السيناريو الأسوأ الذي ورد ذكره في التقرير من أن الصين ستمضي قدما في تعزيز ترسانتها النووية لتصل إلى ألف رأس نووية.

كما أشار تقرير البنتاغون أيضا إلى أن الصين "لديها أكبر قوة بحرية من الناحية العددية في العالم، مع قوة قتالية إجمالية تبلغ نحو 355 سفينة وغواصة".

ويعلق الكاتب بأن هذا الرقم قد يكون صحيحًا إذا عُدت الزوارق المخصصة للقطر وحاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، لكن مايكل أوهانلون الباحث في معهد بروكينغز (Brookings Institution) يشير إلى أن "الولايات المتحدة لديها سفن أكبر بكثير وأكثر تطورًا من الصين". كما أن البحرية الصينية مصممة أساسا للعمل في مياهها الإقليمية، في حين تتمتع الولايات المتحدة بوجود وقدرات بحرية عالمية.

وحذر الكاتب في مقاله من مساوئ الاعتماد على التحليلات الضيقة للوضع الأمني عند وضع السياسات، مذكرا بأن أميركا نجحت في الحرب الباردة بفضل قوة التحالفات والأسواق الحرة وقيم الديمقراطية، وليس عبر الإنفاق العسكري وحده.

وخلص إلى أن التعاطي السياسي الفعال مع برامج الصين لتعزيز قدراتها العسكرية يجب أن يأخذ في الحسبان جميع جوانب الموقف، وألا يعتمد على الأعداد المحتملة للأسلحة والسفن النووية الصينية، وأن تستخدم خلاله جميع أدوات السياسة بدل الاقتصار على الجيش.