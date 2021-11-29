فزعا من المتحور أوميكرون.. 23 دولة تغلق حدودها كليا أو جزئيا لمنع الأسوأ

تأتي قرارات دول العالم بحظر السفر رغم أن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات إلى إبقاء الحدود مفتوحة، والاعتماد في المقابل على مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

أغلقت دول كثيرة في العالم حدودها جزئيا أو كليا في الأيام القليلة الماضية، وذلك منذ إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي 26 نوفمبر/تشرين الثاني أن متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا مثير للقلق بسبب كثرة الطفرات التي عرفها، مما يجعله مختلفا عن سلالة كورونا الأصلية التي ظهرت مع بداية الجائحة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ورصد المتحور الجديد لأول مرة في جنوب أفريقيا الخميس الماضي، وفي اليوم التالي أعلنت دول أوروبية -بينها بلجيكا- عن تسجيل أول إصابة لديها بالمتحور الجديد، ليتوالى إعلان دول أخرى عن إصابات.

وقد أغلقت بعض الدول حدودها الجوية بالكامل أمام دول العالم عقب اكتشاف المتحور الجديد، في حين عمدت دول أخرى -وهي الأكثر- لحظر السفر من دولة جنوب أفريقيا وباقي دول منطقة جنوب القارة الأفريقية وإليها، بينما وسعت فئة ثالثة من حظر السفر لتشمل بعض الدول غير الأفريقية التي رُصدت فيها حالات إصابة بالمتحور أوميكرون.

وتأتي قرارات دول العالم حظر السفر رغم أن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات إلى إبقاء الحدود مفتوحة، والاعتماد في المقابل على مقاربة علمية تستند إلى "تقييم المخاطر الصحية".





وفيما يأتي قائمة بعدد من دول العالم التي أغلق حدودها الجوية بسبب ظهور المتحور الجديد، وهي قائمة غير شاملة وإنما تعتمد على ما توفر من معلومات أوردته وكالات الأنباء العالمية: