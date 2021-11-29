فزعا من المتحور أوميكرون.. 23 دولة تغلق حدودها كليا أو جزئيا لمنع الأسوأ
تأتي قرارات دول العالم بحظر السفر رغم أن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات إلى إبقاء الحدود مفتوحة، والاعتماد في المقابل على مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.
29/11/2021
أغلقت دول كثيرة في العالم حدودها جزئيا أو كليا في الأيام القليلة الماضية، وذلك منذ إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي 26 نوفمبر/تشرين الثاني أن متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا مثير للقلق بسبب كثرة الطفرات التي عرفها، مما يجعله مختلفا عن سلالة كورونا الأصلية التي ظهرت مع بداية الجائحة في ديسمبر/كانون الأول 2019.
ورصد المتحور الجديد لأول مرة في جنوب أفريقيا الخميس الماضي، وفي اليوم التالي أعلنت دول أوروبية -بينها بلجيكا- عن تسجيل أول إصابة لديها بالمتحور الجديد، ليتوالى إعلان دول أخرى عن إصابات.
وقد أغلقت بعض الدول حدودها الجوية بالكامل أمام دول العالم عقب اكتشاف المتحور الجديد، في حين عمدت دول أخرى -وهي الأكثر- لحظر السفر من دولة جنوب أفريقيا وباقي دول منطقة جنوب القارة الأفريقية وإليها، بينما وسعت فئة ثالثة من حظر السفر لتشمل بعض الدول غير الأفريقية التي رُصدت فيها حالات إصابة بالمتحور أوميكرون.
وتأتي قرارات دول العالم حظر السفر رغم أن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات إلى إبقاء الحدود مفتوحة، والاعتماد في المقابل على مقاربة علمية تستند إلى "تقييم المخاطر الصحية".
وفيما يأتي قائمة بعدد من دول العالم التي أغلق حدودها الجوية بسبب ظهور المتحور الجديد، وهي قائمة غير شاملة وإنما تعتمد على ما توفر من معلومات أوردته وكالات الأنباء العالمية:
- المغرب
حظرت المملكة جميع رحلات الركاب الوافدة إليها، لمدة أسبوعين بدءا من اليوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
- إسرائيل
حظرت منذ أمس الأحد دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم، باستثناء حالات توافق عليها لجنة حكومية.
- اليابان
أعلنت اليوم إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا.
- السعودية
تعلّق المملكة منذ أمس الأحد الرحلات الجوية من وإلى 14 دول أفريقية، هي: ملاوي، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، وموريشيوس، وجزر القمر، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني (مملكة سوازيلاند سابقا).
- الفلبين
تمنع، منذ الأحد وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، دخول المسافرين من 7 دول عالية الخطورة، هي: النمسا، والتشيك، والمجر، وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا، وإيطاليا. وقبلها، علّقت مانيلا الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- البحرين
علقت المملكة منذ الجمعة الماضي الرحلات الجوية ومن وإلى 10 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وملاوي، وموزمبيق، وأنغولا، وزامبيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.
- الكويت
تحظر الكويت منذ أول أمس السبت السفر من وإلى 9 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، وملاوي. مع تطبيق الحجر الصحي على الكويتيين القادمين من هذه الدول لمدة 7 أيام.
- نيوزيلندا
تحظر بداية من اليوم الاثنين دخول الأجانب القادمين من 9 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وزيمبابوي، وبتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، وسيشل، وملاوي، وموزمبيق.
- إندونيسيا
منع بدءا من اليوم دخول الأجانب القادمين من 8 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا، وزيمبابوي، وليسوتو، وموزمبيق، وإسواتيني، ونيجيريا.
- سلطنة عمان
تمنع -منذ السبت- دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- الإمارات
حظر البلد الخليجي منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- مصر
أوقفت البلاد منذ الجمعة الماضي الرحلات المباشرة من وإلى الدول السبع المذكورة سابقا، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- جزر المالديف
منعت منذ أمس الأحد دخول الأجانب القادمين من الدول الأفريقية السبع المذكورة سابقا، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- فرنسا
مددت باريس أمس الأحد حظر دخول الأجانب القادمين من الدول الأفريقية السبع نفسها، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- إيطاليا
حظرت، منذ الجمعة الماضي، دخول الأجانب القادمين من الدول الأفريقية المذكورة سابقا، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- سويسرا
منعت منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من الدول الواردة سابقا، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- لاتفيا
تحظر -منذ السبت- الرحلات من وإلى الدول الأفريقية السبع المشار إليها سابقا، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- كندا
تمنع -منذ السبت- دخول الأجانب القادمين من الدول الأفريقية المذكورة سابقا، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.
- قطر
منعت منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من 6 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.
- باكستان
تحظر منذ أمس السفر من وإلى 6 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق، بالإضافة إلى مدينة هونغ كونغ.
- بريطانيا
علقت منذ الخميس الماضي رحلات الطيران من وإلى 6 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.
- البرازيل
علقت الرحلات إلى 6 دول أفريقيا، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وأوصت السلطات الصحية بتوسيع اللائحة لتشمل أنغولا وملاوي وموزمبيق وزامبيا.
- السودان
منع البلد الأفريقي منذ أمس الأحد دخول الأجانب القادمين من 5 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو.
- أنغولا
علقت منذ أمس الأحد كافة الرحلات الجوية مع جيرانها: جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا.
المصدر : الجزيرة + الأناضول + وكالات