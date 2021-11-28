ليبيا.. بدء النظر في طعن نجل القذافي بعد رفض ترشحه للرئاسيات وجهود محلية وأممية لإنجاح الانتخابات المقبلة

بدأت في ليبيا اليوم الأحد الجلسة المخصصة للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد استبعاد ترشيحه للرئاسيات، في حين تحدث المجلس الرئاسي الليبي عن الجهود التي يبذلها لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

والأربعاء الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية "قائمة أولية" تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى قائمة أخرى تضم 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني ليبي اليوم الأحد قوله إن الطعن قدمه خالد الزائدي محامي القذافي، وهو الآن داخل محكمة استئناف سبها (جنوب).

وأشار المصدر -مفضلا عدم ذكر اسمه- إلى أن المحكمة تؤمنها كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.





والجمعة الماضي، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هجوما استهدف محكمة سبها الخميس الماضي، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر المحكمة خلال محاولة محامي سيف الإسلام القذافي تقديم الطعن على استبعاد موكله.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المقبلة في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

إنجاح الاستحقاقات

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأحد إن المجلس يعمل جاهدًا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة حتى تكون حرّة ونزیھة، وتعبّر نتائجها عن إرادة الشعب.

وجاءت تصريحات المنفي خلال لقائه اليوم في طرابلس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل يان كوبيش، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.





ووفق البيان، بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لا سيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف البيان أن كوبيش جدد دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.