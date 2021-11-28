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نيويورك تايمز: أوميكرون.. كيف حصل متحور كورونا الجديد على اسمه؟

تزايد المخاوف من المتحور الجديد أوميكرون (الجزيرة)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202106:53 PM (مكة المكرمة)

يعيش العالم قلقا متزايدا بشأن السلالة الجديدة شديدة التحور من فيروس كورونا التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية في جنوب أفريقيا.

وقد شهدت أسواق المال العالمية تراجعا أول أمس الجمعة، كما تراجعت الآمال في السيطرة على جائحة كورونا بسبب السلالة الجديدة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" (Omicron)، وهو الحرف الـ15 من حروف الأبجدية اليونانية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأميركية، فإن الإسم يأتي ضمن نظام تسمية السلالات الجديدة من فيروس كورونا الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية وأعلنت عنه في مايو/أيار الماضي، والذي يسهل التواصل العام حول السلالات الجديدة ويجعله أقل إرباكا، وفق خبراء المنظمة.

ويعتمد النظام على تسمية السلالات المتحورة الجديدة بأسماء الحروف الأبجدية اليونانية، فعلى سبيل المثال، المتحور الذي ظهر في الهند والذي أطلق عليه الرمز "بي 1. 617. 2" (B.1.617.2) لم يشتهر بهذا الاسم وإنما باسم "دلتا"، وهو الحرف الرابع في الأبجدية اليونانية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، توجد الآن 7 سلالات متحورة، بعضها مصنف بأنه "مثير للاهتمام" وبعضها "مثير للقلق"، ويحمل كل منها اسم حرف يوناني.

المصدر : نيويورك تايمز

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