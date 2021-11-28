في أحدث تصعيد.. تايوان تتهم الصين بإرسال 27 طائرة حربية لمجال دفاعها الجوي

قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن الصين أرسلت 27 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوي للبلاد اليوم الأحد، في أحدث تصعيد للتوتر عبر مضيق تايوان، في حين اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع كبار جنرالاته.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الصينية -التي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غربي تايوان خلال النهار- شملت 18 طائرة مقاتلة من طراز "جيه 10 و11 و16″، و5 قاذفات من طراز "إتش 6″، وطائرتين من طراز "كيه جيه 500″، وطائرة "واي 9″، وطائرة إعادة التزود بالوقود جوا "واي 20".

27 PLA aircraft (KJ-500 AEW&C*2, Y-9 EW, H-6*5, Y-20 Aerial Refueling , J-10*6, J-11*4 and J-16*8) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on November 28, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/5dD6TBSyh7 pic.twitter.com/AeNKLdRaXG — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) November 28, 2021

تحذيرات ولقاءات

ووفقا للوزارة، فقد أصدرت القوات الجوية التايوانية تحذيرات لاسلكية، وتم تفعيل أنظمتها للدفاع الجوي لمراقبة تلك الطائرات.

ويعد هذا أكبر نشر للطائرات الحربية الصينية منذ رصد عدد قياسي بلغ 52 طائرة بالقرب من تايوان في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي الطلعات الجوية الصينية بعدما استقبلت رئيسة تايوان تساي إينغ ون 5 أعضاء بمجلس النواب الأميركي الجمعة الماضي، وكذلك وصول 10 برلمانيين من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا اليوم الأحد.

ولم يرد تعليق فوري من الصين، التي قالت -في السابق- إن مثل هذه التحركات تدريبات تهدف إلى حماية سيادة البلاد.

الرئيس الصيني شدد على الحاجة إلى تحديث الجيش (الأوروبية)

لقاءات وتصريحات

وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية بأن الرئيس شي جين بينغ عقد اجتماعا استمر 3 أيام اختُتم اليوم الأحد مع كبار القادة العسكريين في البلاد لبحث كيفية تعزيز القوات المسلحة من خلال تنمية المواهب.

ورغم أن قراءة التصريحات لم تشر بشكل مباشر إلى تايوان، فقد شدد الرئيس الصيني على الحاجة إلى تحديث الجيش من أجل التمكن من تحقيق الانتصار في الحروب.

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان، الذي يؤكد أن الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع تنتظر اعترافا دوليا أوسع نطاقا.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها، وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان ودول أخرى.