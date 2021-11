في أحدث تصعيد.. تايوان تتهم الصين بإرسال 27 طائرة حربية لمجال دفاعها الجوي

قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن الصين أرسلت 27 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوي للبلاد اليوم الأحد، في أحدث تصعيد للتوتر عبر مضيق تايوان، في حين اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع كبار جنرالاته.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الصينية -التي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غربي تايوان خلال النهار- شملت 18 طائرة مقاتلة من طراز "جيه 10 و11 و16″، و5 قاذفات من طراز "إتش 6″، وطائرتين من طراز "كيه جيه 500″، وطائرة "واي 9″، وطائرة إعادة التزود بالوقود جوا "واي 20".

27 PLA aircraft (KJ-500 AEW&C*2, Y-9 EW, H-6*5, Y-20 Aerial Refueling , J-10*6, J-11*4 and J-16*8) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on November 28, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/5dD6TBSyh7 pic.twitter.com/AeNKLdRaXG

